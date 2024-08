Gusto Italia a Santa Maria di Castellabate (SA)

Dall’8 all’11 agosto sul Lungomare De Simone, nel borgo più premiato del Cilento per bellezza e sostenibilità

Riceviamo e pubblichiamo.

Per il terzo anno consecutivo la fiera itinerante dell’enogastronomia, dell’artigianato e del turismo fa tappa a Santa Maria di Castellabate, nel Cilento, dove si fermerà da giovedì 8 a domenica 11 agosto.

Un borgo che festeggia, ancora una volta, un carico di riconoscimenti per la sua bellezza e l’attenzione all’ambiente. È sua la bandiera blu assegnata per la sostenibilità territoriale, è sua la bandiera verde che la premia per essere a misura di bambino, ma sono sue anche le Cinque Vele assegnate da Legambiente e dal Touring Club.

Ma, a rendere l’estate 2024 ancora più speciale, vi è la Classifica delle 10 migliori spiagge d’Europa pubblicata dal noto The Guardian, la quale inserisce anche Santa Maria di Castellabate.

Tante le ragioni per raggiungere questa località, che farà da cornice anche ai numerosi produttori ed artigiani di Gusto Italia che animeranno il Lungomare De Simone, tutti i giorni dalle ore 17:00 a mezzanotte, da giovedì a domenica prossima.

Questa tappa è organizzata dall’Associazione Italia Eventi, con il patrocinio del Comune di Castellabate, grazie al sindaco Marco Rizzo e dell’assessore Nicoletta Guariglia, del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni, della Camera di Commercio di Salerno, della CNA Salerno e dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi.

A divertire grandi e piccini, nelle giornate di sabato e di domenica, ci penserà il Teatro Nazionale di burattini di Mauro Apicella.

Giuseppe Lupo, Presidente di Italia Eventi, commenta:

Santa Maria di Castellabate ci incanta sempre e torniamo con grande piacere. È una cornice unica per la nostra fiera che continua ad accendere i riflettori sulle piccole produzioni e le eccellenze Made in Italy. Per non dimenticare il valore del mangiar sano e della filiera corta, nemmeno in vacanza!

Le aziende e i prodotti di Gusto Italia

Nella tappa di Santa Maria di Castellabate ci sarà spazio per artigiani e produttori locali, affiancati dalle aziende agricole del GAL Vallo di Diano, attraverso cui è possibile avere uno sguardo più ampio su tutto il Cilento.

Dai tipici locali ai tipici di tutta Italia, imperdibile lo stand con salumi e formaggi provenienti da diverse regioni.

Dalla Campania tanti mieli da apicoltura biologica provenienti da Capaccio, i dolci della tradizione, le composte di frutta e il liquore allo zafferano realizzato in Irpinia.

Imperdibile il croccante di nocciola di Giffoni IGP preparato al momento da un’azienda proveniente dai Monti Picentini, la quale proporrà anche noci, mandorle e creme spalmabili artigianali.

Dalla Calabria giungerà la liquirizia di Rossano Calabro, insieme a caramelle, lecca lecca e marshmallow. Immancabile la ‘nduja, accanto a peperoncini piccanti, formaggi e salumi di suino nero.

Dalla Puglia un bel carico di taralli pugliesi friabili e senza lievito in vari gusti, sia salati che dolci.

Per l’artigianato artistico sarà tempo di bijoux artigianali, sia da uomo che da donna, tra cui bracciali. Presenti anche le ceramiche artistiche della Campania, nonché prodotti in pelle di alta qualità realizzati a mano come borse, cinture e portafogli. Per l’abbigliamento e gli accessori tante occasioni in stile moda Positano.

Gusto Italia è aperto tutti i giorni, dalle ore 17:00 alle ore 24:00 , ad ingresso gratuito.

Le prossime tappe di Gusto Italia

Dal 14 al 18 agosto – Metaponto (MT)

Dal 21 al 25 agosto – Acciaroli (SA)

Dal 28 agosto al 1° settembre – Matera

Dal 5 all’8 settembre – Salerno

Dal 12 al 15 settembre – Frascati (RM)

Infoline 375-5643840