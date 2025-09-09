‘Gustiamo Veio’: a Sacrofano (RM) degustazioni e laboratori ambientali

Il 21 settembre 2025 il centro cittadino ospita gli operatori del Parco di Veio, i prodotti locali e una serie di incontri sui temi della natura e della biodiversità

Riceviamo e pubblichiamo.

Un vero e proprio ‘itinerario del gusto’ è quello che si terrà domenica 21 settembre 2025 a Sacrofano (RM) con la prima edizione di ‘Gustiamo Veio’.

A partire dalle 10:00 del mattino l’evento ospiterà, nel centro cittadino, piazza Ugo Serata, numerosi operatori agroalimentari del territorio con i loro stand di prodotti d’eccellenza.

I visitatori potranno degustare – ed eventualmente acquistare – i prodotti locali, conoscere le peculiarità delle aziende che producono a Km 0 e compiere un percorso volto a stimolare il senso del gusto.

Saranno presenti, tra le altre, aziende casearie, olearie, enologiche e di apicoltura, birrifici e produttori di verdure sott’olio. Una serie di laboratori ambientali ed esperienziali, inoltre, permetteranno a grandi e piccini di imparare a conoscere l’ambiente, la storia e le tradizioni del Parco di Veio, con il supporto di educatori.

Quattro laboratori di educazione ambientale, ‘Dalla geografia alla geologia’; ‘Il Parco, un patrimonio di biodiversità’; ‘Il riciclo creativo’, per i bambini; ‘Giocare in natura – Genitori e figli insieme’, per le famiglie, saranno condotti da esperti in varie discipline e avranno una durata di due ore ciascuno.

Fasce orarie: 10:30 – 12:30; 13:30 – 15:30; 16:00- 18:00 a cura di Humus Sapiens A.T.C. Prenotazioni: 389-4363449 WhatsApp.

Dalle 10:30 sarà aperto il laboratorio Insetti impollinatori e biodiversità: un binomio fondamentale per noi e il pianeta, condotto dagli educatori della Cooperativa ‘Le Mille e una Notte’ con il supporto di tavole didattiche e teche entomologiche. Ingresso libero senza prenotazione.

Sei laboratori di propedeutica musicale per bambini da 0 a 8 anni saranno condotti da Natalia De Sanctis con l’ausilio di piccoli strumenti come tamburelli, triangoli, maracas e cimbali. Ogni laboratorio, basato sulla metodologia Orff e Gordon, ospiterà al massimo 10 bambini suddivisi per fasce d’età.

Da 0 a 4 anni i bambini dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci. Dalle 10:30 alle 18:00.

Prenotazioni: 392-0516628 WhatsApp

Il laboratorio divulgativo ‘Viva il Lupo’, orario 10:00 – 12:00 e 15:00 – 17:00, a cura del funzionario Paolo Verucci, è aperto a tutti e informerà i visitatori sulla presenza del lupo nel Parco di Veio mentre, all’interno della Biblioteca Comunale – Al Tempo Ritrovato, verranno proiettati alcuni video di lupi con cenni sulla biologia e primi esiti del ‘progetto lupo’ nel Parco di Veio.

Alle 10:30 prenderà il via la visita ‘Urban Trekking: scoprendo le meraviglie del borgo di Sacrofano’ condotta dalla guida Andrea Rapini. Protagonisti gli aspetti naturalistici, storici e architettonici del borgo e dei suoi dintorni, nonché alcuni aneddoti ad essi legati, che si riferiscono ad un periodo compreso tra il tardo medioevo e il XIX secolo.

Prenotazioni: 349-7393983, WhatsApp.

Alle ore 11:00 presso la Biblioteca Comunale – Al Tempo Ritrovato avrà luogo il convegno ‘Eccellenze di Veio’, sulle attività e prodotti tipici del Parco, oltre alle sue peculiarità naturali e storico – archeologiche. A cura dei funzionari del Parco. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Dalle 12:30 sarà aperto lo stand gastronomico gestito dalla Pro Loco di Sacrofano per gustare un menù realizzato con i prodotti tipici del territorio del Parco di Veio, tra cui le pizzole fritte.

Uno spettacolo di canzoni e danze popolari concluderà questa giornata straordinaria. Il gruppo Terrantica, capitanato dal polistrumentista Mauro Bassano, offrirà una preziosa occasione per immergersi nelle tradizioni musicali.

Una band di cinque elementi – percussioni, strumenti a corda e la voce di Teresa Andreoli – porterà sul palco un ricco repertorio che omaggia l’Italia del centro e del sud con saltarelli, pizziche e tammuriate, ma che strizza l’occhio anche alla musica popolare delle regioni settentrionali. Piazza Ugo Serata, ore 18:00. Ingresso libero.

‘Gustiamo Veio’ si rivolge alla popolazione residente e alla più vasta platea degli abitanti della Capitale. L’iniziativa vuole ampliare la conoscenza delle pluralità di produzioni agricole – IGP DeCo, Bio – e di trasformazione presenti nei Comuni del Parco di Veio, unitamente all’offerta di esperienze culturali, didattiche e conoscitive. Una giornata che aspira a far emergere il valore qualitativo della dimensione agricola e artigianale dell’Agro Romano inclusa nell’area naturale protetta del Parco di Veio.

L’iniziativa rientra tra i progetti vincitori dell’avviso pubblico emanato da ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio per Comuni, Pro Loco e Parchi regionali del Lazio finalizzato alla concessione di agevolazioni per la realizzazione di iniziative di promozione agroalimentare per il periodo dal 15 maggio 2025 – 30 settembre 2025 nell’ambito del progetto ‘Le Vie del Giubileo’.

L’evento, organizzato e promosso da Ente Regionale Parco di Veio in collaborazione con dieci operatori agroalimentari del territorio del Parco di Veio, è co finanziato da ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio ed è realizzato con il patrocinio del Comune di Sacrofano.

Il programma completo dell’iniziativa è consultabile sul sito ufficiale dell’Ente Regionale Parco di Veio e sulla pagina Facebook ufficiale di Ente Regionale Parco di Veio.

‘Gustiamo Veio’

domenica 21 settembre 2025, dalle 10:00 alle 18:00

Sacrofano (RM), piazza Ugo Serata e Biblioteca Comunale – Il Tempo Ritrovato

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.