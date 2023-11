Gustave, dal Congo in Italia per apprendere moderne tecniche agricole

Grazie a Coldiretti Benevento un futuro per la comunità di Lukula

Riceviamo e pubblichiamo.

È arrivato ieri, 3 novembre, dal Congo, Gustave Kuba Nlenda, 23 anni con in tasca un sogno: imparare le più moderne tecniche agricole per poi tornare in patria e aiutare la comunità di Lukula, dove opera la sua Associazione delle Madri Contadine, ad avere un approccio più produttivo con la terra e a creare valoro con ciò che si ha, un suolo incontaminato e favorevoli condizioni climatiche.

Un viaggio e un’esperienza resi possibili da Coldiretti Benevento, dall’Associazione ‘Cuore al Centro’ e dall’Istituto tecnico Agrario Galilei – Vetrone di Benevento, che hanno messo in piedi una sinergia per consentire a questo giovane di formarsi adeguatamente, grazie ad un progetto di studio e di lavoro.

Il progetto, della durata di due anni, si articolerà in più direttrici. La prima è quella di un corso di studi serale per il conseguimento del diploma, la seconda è l’accesso ad alcune lezioni pratiche che gli consentiranno di apprendere tecniche di coltivazione e la terza è quella che gli consentirà di integrarsi nel mondo del lavoro grazie ad un contratto di lavoro presso un’azienda di Coldiretti che ha già assicurato disponibilità.

Spiega il direttore di Coldiretti Benevento, Gerardo Dell’Orto:

Crediamo molto al valore sociale che la nostra organizzazione può avere. Ci affacciamo al terzo settore offrendo la nostra disponibilità, e quella dei nostri associati, per progetti di supporto e sostegno allo sviluppo autentico di comunità svantaggiate. Questa è una prima esperienza che poi andremo a rendere strutturale.

Dice il Presidente Gennarino Masiello:

Ci riempie di orgoglio poter fare qualcosa, con la nostra esperienza, per un miglioramento delle condizioni di vita di comunità svantaggiate. Siamo certi che questo ragazzo, che parla già cinque lingue ed è attivamente impegnato dal 2019 nel sociale, possa tornare nel suo Paese con nuove competenze e un know-how che potrà mettere al servizio della crescita della sua comunità agricola. Formare nel nostro Paese è meglio che raccontare. È un nuovo modo di strutturare relazioni tra due mondi che hanno così modo di confrontarsi. Questa modalità significa guardare oltre e dare a queste persone gli strumenti per poi costruire un modo diverso, con le loro capacità e i loro punti di forza. Siamo convinti che si possa puntare sulla filiera agroalimentare e sulle rinnovabili per interscambi virtuosi.

Ad accogliere Gustave all’aeroporto di Capodichino, insieme a Gerardo Dell’Orto e alla Presidente di ‘Cuore al Centro’, Angela Grasso, anche il Console della Repubblica Democratica del Congo a Napoli, Angelo Melone.

Il progetto sarà illustrato dopodomani, lunedì 6 novembre, alle ore 11:30 presso l’Istituto tecnico-agrario ‘Galilei – Vetrone’, in contrada Piano Cappelle a Benevento, in un incontro al quale è prevista la partecipazione del Sindaco di Benevento, Clemente Mastella e del Presidente Provincia, Nino Lombardi.

Saranno presenti, insieme a Gustave, il Presidente di Coldiretti Benevento, Gennarino Masiello, il Direttore di Coldiretti Benevento, Gerardo Dell’Orto, il Console del Congo a Napoli, Angelo Melone e la presidente di ‘Cuore al Centro’, Angela Grasso.