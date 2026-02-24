‘Guida ResponsabilMente’: successo per iniziativa ISS Levi Montalcini

La Città Metropolitana di Napoli porta avanti il progetto ANCI sulla sicurezza stradale nelle scuole

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Più di cento ragazzi delle terze e quarte classi dell’Istituto Statale Superiore Rita Levi Montalcini di Quarto hanno partecipato stamattina a un incontro di sensibilizzare sull’uso dei comportamenti sicuri alla guida.

L’appuntamento rientra nella settimana che la Città Metropolitana di Napoli dedica al tema, nell’ambito del progetto nazionale ‘Guida ResponsabilMente’, realizzato in collaborazione con ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Un intenso programma di formazione, educazione e confronto scientifico che coinvolge vari partner: istituzioni, università, scuole, esperti e giovani, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della guida responsabile e prevenire l’incidentalità stradale, in particolare tra le fasce più giovani della popolazione.

Il progetto ‘Guida ResponsabilMente‘, finanziato anche grazie al contributo del Dipartimento delle Politiche contro la Droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sul ‘Fondo contro l’incidentalità notturna’, si articola in più azioni che coinvolgono formatori, studenti, operatori della salute e delle Forze dell’ordine, in una strategia integrata e multidisciplinare per la prevenzione degli incidenti stradali.

È nostro dovere come istituzioni lavorare su un tema cosi importante e trasversale e farvi

riflettere su cosa è permesso e cosa è vietato alla guida per rendervi adulti consapevoli.

Lo ha detto il Sindaco del Comune flegreo e Consigliere metropolitano, Antonio Sabino che ha portato i saluti istituzionali del sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, insieme all’ex Consigliere metropolitano ai Trasporti Luciano Borrelli che ha avviato l’intero progetto con la Dirigente Anna Capasso.

Presenti la Dirigente dell’istituto Rosanna Stornaiuolo e la sua vice, Raffaella De Vivo, docente e Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Quarto che affermano:

La nostra scuola è sensibile a questo tema e lavoriamo spesso con i ragazzi, questi incontri multidisciplinari, a più voci, ci permettono di affrontare il problema da varie angolature.

Luigi Castellone, Direttore del Dipartimento ASL NA 2 Nord ha sottolineato la necessità di non utilizzare il telefonino alla guida e ha auspicato una stabile collaborazione interistituzionale tra vari enti su questi temi.

Il professore ordinario dell’Università Federico II di Napoli

Alfonso Montella, docente di Sicurezza Stradale, in maniera interattiva con gli studenti, ha illustrato la necessità di rispettare la distanza di sicurezza che assicura il giusto spazio di frenata, di avere entrambe le mani sul volante, e quindi non mangiare, non fumare, non telefonare alla guida, e tutti gli altri comportamenti pericolosi, mentre Filomena Mauriello, Federico II, ha illustrato le ultime statistiche sull’incidentalità stradale e i costi sociali ed economici degli incidenti.

Terminata la prima sessione dedicata alla promozione dei comportamenti responsabili alla guida e alla sicurezza stradale, a cura del DiCEA – Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale dell’Università Federico II di Napoli, Margherita Crispino, Rosaria Colella e Antonietta Matera dell’Asl Napoli 2 Nord hanno fatto riflettere i ragazzi sulle dipendenze – cellulari, droga, alcol – che creano un rischio concreto alla guida, anche con l’utilizzo di speciali visori di realtà immersiva che, con un gioco interattivo permettano all’utente di simulare l’esperienza di una serata tra amici in cui si beve, e di una successiva guida in stato di alterazione ma con la possibilità sempre di scegliere in maniera consapevole tra comportamenti responsabili e rischiosi.

La mattinata è terminata con un’esperienza interattiva a cura delle autoscuole: Pino Russo, CONFARC, e Antonio Mascia, UNASCA. Un modo partecipato per informare su come indossare correttamente le cinture di sicurezza e una simulazione di una guida in stato di ebbrezza di notte.

Particolarmente emozionanti le testimonianze dell’Associazione ‘Mamme Coraggio’ – ‘Vittime della Strada’ con l’appello accorato di Elena Ronzullo, mamma di Luigi Ciaramella perché la posta in gioco quando si parla di sicurezza stradale è la vita stessa.

Al loro fianco Luigi ed Emma, gli amici di Domenico Cirillo, giovane studente/atleta del liceo Labriola di Napoli che nel febbraio 2025 perse la vita sul lungomare di Napoli mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Gli amici di Domenico hanno ripercorso il dolore per la sua tragica scomparsa ma hanno illustrato anche le attività della Fondazione nata nel suo nome per volontà dei genitori, Ernesto e Paola.

Al termine della giornata gli studenti dell’ISIS Rita Levi Montalcini di Quarto hanno ricevuto alcuni gadget della Città Metropolitana di Napoli – penne, block notes e portachiavi – per continuare a riflettere sul tema della sicurezza stradale.

La settimana si chiuderà venerdì 27 febbraio 2026, dalle ore 10:30 alle 13:30, con il secondo seminario nazionale ‘Educare alla Mobilità Sicura: linguaggi, strumenti e strategie per il coinvolgimento diretto dei giovani’, organizzato da ANCI presso Palazzo della Provincia, sede dell’attuale Città Metropolitana di Napoli, piazza Matteotti 1, Napoli.