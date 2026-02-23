‘Guida ResponsabilMente’: giornata di sensibilizzazione a Quarto (NA)

La Città Metropolitana porta avanti il progetto ANCI sulla sicurezza stradale nelle scuole

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Domani martedì 24 febbraio 2026, dalle ore 9:00 alle 13:30, presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Rita Levi Montalcini”, via Vaiani, 44, Quarto, si svolgerà un incontro per sensibilizzare la platea scolastico all’uso di comportamenti sicuri alla guida.

L’appuntamento rientra nella settimana che la Città Metropolitana di Napoli dedica al tema, nell’ambito del progetto nazionale ‘Guida ResponsabilMente’, realizzato in collaborazione con ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Un intenso programma di formazione, educazione e confronto scientifico che coinvolge vari partner: istituzioni, università, scuole, esperti e giovani, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della guida responsabile e prevenire l’incidentalità stradale, in particolare tra le fasce più giovani della popolazione.

Il progetto ‘Guida ResponsabilMente’, finanziato anche grazie al contributo del Dipartimento delle Politiche contro la Droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sul “Fondo contro l’incidentalità notturna”, si articola in più azioni che coinvolgono formatori, studenti, operatori della salute e delle Forze dell’ordine, in una strategia integrata e multidisciplinare per la prevenzione degli incidenti stradali

All’incontro presso l’Istituto ‘Rita Levi Montalcini’ di Quarto parteciperà anche il Sindaco del Comune flegreo e Consigliere metropolitano, Antonio Sabino che porterà i saluti istituzionali, insieme alla Dirigente dell’istituto Rosanna Stornaiuolo e alla sua vice, Raffaella De Vivo, docente che ricopre anche la carica di Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Quarto. Saranno presenti anche Monica Vanni, Direttore Generale ASL Na 2 Nord e Alfonso Montella, docente di Sicurezza Stradale.

Il programma, rivolto agli studenti, prevede varie sessioni tematiche per comporre a più voci la problematica dell’incidentalità stradale: la prima parte della mattina sarà dedicata alla promozione dei comportamenti responsabili alla guida e alla sicurezza stradale, a cura del DiCEA – Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale dell’Università Federico II di Napoli, poi la parola passerà all’ASL Napoli 2 Nord per riflettere sulle dipendenze (cellulari, droga, alcol) che creano un rischio alla guida, per concludersi con un’esperienza interattiva a cura dei responsabili delle autoscuole aderenti alle sigle CONFARC e UNASCA. Un modo partecipato per sperimentare, grazie a particolari visori, la percezione della strada quando si guida in uno stato di alterazione.

La mattinata si concluderà con le testimonianze dell’Associazione ‘Mamme Coraggio’ – ‘Vittime della Strada’ e della Fondazione ‘Domenico Cirillo’, intitolata al giovane studente-atleta del liceo Labriola di Napoli che nel febbraio 2025 perse la vita sul lungomare di Napoli mentre attraversava sulle strisce pedonali.

La settimana sulla sicurezza stradale si chiuderà venerdì 27 febbraio 2026, dalle ore 10:30 alle 13:30, con il secondo seminario nazionale ‘Educare alla Mobilità Sicura: linguaggi, strumenti e strategie per il coinvolgimento diretto dei giovani’, organizzato da ANCI presso Palazzo della Provincia, sede dell’attuale Città Metropolitana di Napoli, piazza Matteotti 1, Napoli.

Programma