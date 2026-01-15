Guida ResponsabilMente: Città Metropolitana Napoli capofila progetto

Finanziamento di 100mila euro dal Dipartimento Antidroga per educare i giovani alla guida sicura

La Città Metropolitana di Napoli, guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, lancia un importante progetto di prevenzione dell’incidentalità stradale notturna rivolto ai giovani.

‘Guida ResponsabilMente’, iniziativa ammessa a finanziamento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga per un importo di 100mila euro, che mira a rafforzare la cultura della sicurezza stradale tra le nuove generazioni.

Il progetto, promosso da ANCI-Associazione Nazionale dei Comuni Italiani in collaborazione con UPI – Unione delle Province Italiane e finanziato attraverso il ‘Fondo per l’incidentalità notturna’, vede la Città Metropolitana di Napoli nel ruolo di ente capofila di una partnership che include il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e il Comune di Napoli con il Corpo della Polizia Municipale.

Un approccio integrato per la sicurezza stradale

L’iniziativa si articola su tre direttrici principali, con il coinvolgimento di alcuni istituti scolastici del territorio metropolitano, rappresentativi di tutti i distretti in cui è suddiviso il territorio.

Formazione docenti con un programma di aggiornamento professionale a cura dell’Università Federico II – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura, finalizzato a garantire competenze specifiche e metodologie didattiche uniformi per l’educazione stradale.

Educazione e sensibilizzazione con una campagna educativa rivolta agli studenti dai 15 ai 18 anni delle scuole secondarie superiori, volta a promuovere comportamenti responsabili alla guida attraverso interventi formativi e informativi mirati e un’ampia campagna di comunicazione rivolta a tutta la comunità locale.

Controlli sul territorio: attività di controllo stradale in orario serale e notturno nelle zone di maggiore aggregazione giovanile, condotte dal Servizio di Polizia Locale del Comune di Napoli per garantire il rispetto delle norme e scoraggiare comportamenti pericolosi.

Un tavolo metropolitano per la sicurezza

La Città Metropolitana, inoltre, ha già provveduto a insediare un tavolo metropolitano di coordinamento del progetto, che vede la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali e associativi del territorio: oltre ai partner principali, hanno aderito l’Associazione Vittime della Strada, Unasca – Confarca, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e le Aziende Sanitarie Locali Napoli 1, 2 e 3.

Inoltre, al fine di potenziare l’effetto delle attività promosse, è stato attivato anche un collegamento con l’Osservatorio dell’incidentalità stradale presso la Prefettura di Napoli. Oggi, nella sala Borsellino di Palazzo Matteotti, la riunione operativa tra i vari partner.

Luciano Borrelli, Consigliere delegato della Città Metropolitana per i Trasporti, dichiara:

Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione inter-istituzionale.

L’obiettivo è quello di creare una rete di protezione attorno ai nostri giovani, fornendo loro gli strumenti conoscitivi per comprendere i rischi legati alla guida in stato di alterazione e promuovendo una cultura della responsabilità che possa salvare vite umane.

L’iniziativa ‘Guida ResponsabilMente’ si inserisce nel più ampio quadro delle politiche metropolitane per la sicurezza stradale, rappresentando un investimento concreto nella prevenzione e nell’educazione delle future generazioni di automobilisti.