‘Guida ResponsabilMente’ all’Istituto ‘Morano’ di Caivano (NA)

La Città Metropolitana di Napoli incontra gli studenti per promuovere comportamenti sicuri alla guida

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Si terrà domani, martedì 5 maggio, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso l’Istituto Superiore Francesco Morano di Caivano l’ultimo appuntamento del progetto ‘Guida ResponsabilMente’, promosso dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del programma nazionale ANCI sulla mobilità sicura.

Dopo i saluti istituzionali della dirigente scolastica, i docenti del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università Federico II di Napoli apriranno i lavori con una sessione sulla promozione dei comportamenti responsabili alla guida.

Seguirà il modulo ‘Costruiamo insieme la sicurezza stradale – segui il tuo percorso’, curato dall’ASL Napoli 2 Nord, con simulazioni ed esperienze immersive a cura delle referenti per l’Educazione alla Salute e la Prevenzione Dipendenze.

La giornata prosegue con il modulo ‘Assicurati il futuro.Le scuole guida attive per la prevenzione’, a cura della titolare di un’autoscuola aderente alla sigla CONFARCA.

Spazio poi alle testimonianze dirette dei parenti delle vittime di incidenti stradali e agli interventi e domande degli studenti, prima delle conclusioni e della distribuzione dei gadget.