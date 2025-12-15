Guayaquil, Capitale Americana Sport 2026, visita Napoli

Collaborazione nel segno dei valori dello sport, della cultura e dell’inclusione, promossi a livello mondiale da ACES

Nell’ambito delle iniziative legate a Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, la città ha accolto oggi la delegazione di Guayaquil, Capitale Americana dello Sport 2026, guidata da Carlos Moran, Direttore dello Sport del Comune di Guayaquil, e da Luis Gomez, Subdirettore dello Sport.

All’incontro ha preso parte anche il Presidente di ACES, Vincenzo Lupattelli e il delegato Campania Mauro Brancaccio a testimonianza del valore internazionale dell’iniziativa e del ruolo di ACES nel promuovere il dialogo tra le città dello sport a livello globale.

La giornata istituzionale si è aperta con la visita allo Stadio Diego Armando Maradona e successivamente alla Piscina Scandone, alla presenza e con l’accompagnamento di Sergio Roncelli, Presidente del CONI Campania, durante le quali la delegazione ha assistito agli allenamenti del Settebello, la Nazionale italiana di pallanuoto.

In tale occasione, il Commissario Tecnico Alessandro Campagna ha rievocato con emozione il suo primo Campionato Mondiale di nuoto, disputato proprio a Guayaquil nel 1982, sottolineando il valore storico e sportivo dei legami tra le due città.

Nel pomeriggio, presso il Comune di Napoli, la delegazione è stata ricevuta dall’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante, che ha confermato l’importanza dello sport come strumento di dialogo, cooperazione internazionale e inclusione sociale.

A testimonianza dell’amicizia istituzionale e sportiva tra Napoli e Guayaquil, l’Assessore Ferrante ha consegnato ai rappresentanti ecuadoregni la Medaglia della Città di Napoli.

L’incontro ha rappresentato un momento significativo di confronto e condivisione di buone pratiche in vista dei futuri appuntamenti sportivi internazionali, rafforzando il percorso di collaborazione tra Napoli e le città del continente americano, nel segno dei valori dello sport, della cultura e dell’inclusione, promossi a livello mondiale da ACES.