Guasto alla rete elettrica in via Sant’Anna dei Lombardi a Napoli

Lavori in corso per il ripristino dell’erogazione dell’energia elettrica. L’Amministrazione invita a limitare l’uso della corrente

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Un ulteriore guasto a seguito dell’incendio di ieri sera che ha causato un blackout in nell’area di corso Umberto si è registrato in giornata in via Sant’Anna dei Lombardi. Questo sta comportando la mancata alimentazione di circa 2.500 utenze.

E-distribuzione sta intervenendo in zona con una power station e un cavo attrezzi, in grado di alimentare in maniera ausiliaria le utenze in maniera da ripristinare l’erogazione dell’energia elettrica, in attesa di un intervento di riparazione definitivo.

Le attività sono seguite anche dai tecnici dell’Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche del Comune di Napoli.

Come per il blackout registrato in corso Umberto, l’Amministrazione comunale rivolge un appello a tutti i residenti della zona interessata e delle aree limitrofe, invitandoli a limitare al massimo l’uso della corrente elettrica e dei dispositivi ad alto consumo nelle prossime ore. in modo da favorire il recupero dell’alimentazione in emergenza del maggior numero di utenze.

Questo accorgimento è inoltre fondamentale per non sovraccaricare il sistema, in questa fase delicata e consentire il corretto svolgimento dei lavori di ripristino in totale sicurezza.