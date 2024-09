Guardie zoofile OIPA Milano sequestrano cane usato per accattonaggio

In attesa di definizione dell’iter giudiziario, può essere affidato in via temporanea a chi possa prendersene cura

È stato un intervento molto difficoltoso quello delle le guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali, OIPA, durante un’operazione di sequestro di un cagnolino usato per accattonaggio in pieno centro a Milano.

A seguito di una segnalazione riguardante una donna che chiedeva l’elemosina con un cagnolino, le guardie dell’associazione sono subito giunte sul posto ma, durante le operazioni d’identificazione della donna e del cane, risultato privo di documentazione, di microchip e importato illegalmente dall’estero, è sopraggiunto un uomo che, con fare non collaborativo, si è rifiutato di consegnare il piccolo.

Arrivato il furgone del canile per il recupero dell’animale, l’uomo ha stretto a sé l’animale, tirandolo con un guinzaglio improvvisato realizzato con lunghi lacci per scarpe e un nodo scorsoio.

A quel punto, per evitare che il cagnolino, terrorizzato, venisse strangolato con il cappio, le guardie zoofile dell’OIPA di Milano e provincia e gli agenti della polizia locale, chiamati in appoggio, sono intervenuti con forza e, dopo una breve colluttazione, hanno bloccato l’uomo mettendo in sicurezza il cane.

Fermato dalla polizia, il detentore è ora indagato per maltrattamento e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il cagnolino, di età stimata tra i 2 e 3 anni, è stato sequestrato e affidato in custodia al canile municipale di Milano.

In attesa della conclusione dell’iter giudiziario, il cagnolino può essere affidato in via temporanea a chi possa prendersene cura, aiutandolo a superare la terribile esperienza vissuta.

Per informazioni scrivere a guardiemilano@oipa.org.

L’OIPA invita a non ignorare casi di degrado e maltrattamento di cui si sia a conoscenza e a rivolgersi sempre alle sue guardie zoofile che, nel pieno rispetto della privacy, possono intervenire per tutelare gli animali.

Per maggiori informazioni e per segnalare situazioni sospette o di maltrattamento a Milano e provincia, scrivere a guardiemilano@oipa.org, o compilare il modulo online su https://www.guardiezoofile.info/milano.

Per le segnalazioni in tutta Italia: https://www.guardiezoofile.info/nucleiattivi