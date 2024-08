Guardie zoofile OIPA di Alessandria salvano 33 gatti

Malati e denutriti, hanno bisogno di cure, l’associazione avvia una raccolta fondi per le cure e il mantenimento

Riceviamo e pubblichiamo.

Trentatré gatti, tra cui mamme e piccoli, per la maggior parte denutriti e con una grave dissenteria, segregati all’interno di un appartamento in condizioni igienico sanitarie gravissime.

È lo scenario di estremo degrado che si sono trovate davanti le guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali, OIPA, durante un sopralluogo nel Comune di Stazzano, in provincia di Alessandria.

La coordinatrice del Nucleo delle guardie zoofile OIPA di Alessandria e provincia, Cristina Destro, racconta:

Gli animali, in stato di grave incuria, vivevano al buio tra le loro deiezioni e sporcizia, in un appartamento dall’aria irrespirabile. Due mamme gatte erano chiuse in una gabbia per conigli insieme a sette cuccioli provenienti da diverse cucciolate. Magrissime, erano anche prive di acqua, cibo e lettiera.

Oltre a essere malnutriti e molto deperiti, molti dei mici erano affetti da diffusa alopecia e soffrivano di dermatite da ectoparasitti. Particolarmente critiche le condizioni di un gatto maschio, gravemente ferito a un testicolo.

Ritrovata durante il sopralluogo anche una tartaruga dalle orecchie rosse in una vaschetta con acqua putrida e stagnante.

Tutti gli animali sono stati sequestrati e le guardie zoofile hanno subito avviato la procedura di ripristino dell’appartamento contattando l’ASL il Comune e i Servizi Sociali e chiesto al sindaco di Stazzano, Pierpaolo Bagnasco, di emanare un’ordinanza che vieti la detenzione di animali a chi deteneva i poveri gatti.

Le due mamme, i piccoli e il gatto gravemente ferito sono stati affidati ad alcune associazioni che si sono rese disponibili per le cure più urgenti, mentre per tutti gli altri gatti, circa una ventina, tra i quali alcuni molto deperiti e debilitati, l’OIPA chiede la solidarietà di tutti per provvedere alla loro alimentazione e alle spese sanitarie per i controlli veterinari cui andranno sottoposti i mici.

Chi vorrà donare loro una vita serena e piena d’amore può scrivere a guardiealessandria@oipa.org, o telefonare al 3383583969.

L’OIPA invita a non ignorare casi di degrado e maltrattamento di cui si sia a conoscenza e a rivolgersi sempre alle sue guardie zoofile che, nel pieno rispetto della privacy, possono intervenire per tutelare gli animali.

Per maggiori informazioni e per segnalare situazioni sospette o di maltrattamento ad Alessandria e provincia, scrivere a guardiealessandria@oipa.org, o compilare il modulo online su https://www.guardiezoofile.info/alessandria.

Per le segnalazioni in tutta Italia: https://www.guardiezoofile.info/nucleiattivi.