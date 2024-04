‘Guardia di Finanza, Elba, Napoleone’, Giani sarà a Portoferraio (LI)

Ricco programma di eventi il 10 aprile

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Nell’ambito delle celebrazioni per i 250 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza e della presenza del Corpo in Toscana, mercoledì 10 aprile sull’isola d’Elba sono previsti alcuni eventi volti a valorizzare, in collaborazione con la Regione Toscana, la storia della Guardia di Finanza in relazione alla figura di Napoleone Bonaparte.

In particolare, presso Villa San Martino a Portoferraio alle ore 10:00 si svolgerà il convegno dal titolo ‘La Guardia di Finanza, l’Elba e Napoleone’ sulla figura di Napoleone e i relativi collegamenti con l’Elba e il Corpo della

Guardia di Finanza, con presentazione del libro dedicato a questo tema.

È previsto l’intervento del Presidente Eugenio Giani insieme al Generale C.A. Fabrizio Cuneo, Comandante Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale della GdF.

A seguire:

– la cerimonia, di riconsegna alla cittadinanza di tre api bronzee, a suo tempo trafugate dal sito museale napoleonico elbano e recuperate da parte della Compagnia del Corpo presente sull’isola;

– la rievocazione storica dell’Onore delle armi;

– la presentazione di un percorso espositivo di carattere storico sulla presenza di Napoleone in Toscana.