Grotte Pertosa-Auletta riaprono Sala del Paradiso e Sala delle Spugne

Il 5 giugno l’inaugurazione ufficiale con l’Assessore regionale Maraio e la Presidente della Fondazione MIdA Carfagna

Riceviamo e pubblichiamo.

Le Grotte di Pertosa-Auletta si preparano a restituire al pubblico due degli ambienti più spettacolari e suggestivi dell’intero complesso speleologico: la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne, nuovamente accessibili al termine degli interventi di monitoraggio, messa in sicurezza e rifacimento dell’impianto illuminotecnico.

L’inaugurazione ufficiale si terrà giovedì 5 giugno alle ore 17:00 presso l’Antro delle Grotte di Pertosa-Auletta, alla presenza dell’Assessore al Turismo, Promozione del Territorio e Transizione Digitale della Regione Campania, Vincenzo Maraio, e della Presidente della Fondazione MIdA, Maria Rosaria Carfagna, il Sindaco di Pertosa Domenico Barba, il sindaco di Auletta Antonio Caggiano, il Direttore del Museo Speleo-Archeologico MIdA 1 di Pertosa Felice Larocca e rappresentanti istituzionali del territorio.

Nel corso della giornata sarà inoltre presentata la ristampa anastatica della storica monografia di Paolo Carucci del 1907 dedicata alle Grotte di Pertosa-Auletta.

L’evento segnerà un momento particolarmente significativo per la Fondazione MIdA e per il sistema dei Musei Integrati dell’Ambiente, perché consentirà di riportare alla piena fruizione due sale di straordinario valore naturalistico, scientifico e paesaggistico, interessate da un articolato lavoro di studio, tutela e valorizzazione.

Con questa riapertura, le Grotte di Pertosa-Auletta tornano ad offrire tre differenti modalità di visita, pensate per pubblici ed esperienze diverse: Grotte Plus, Grotte Premium e Percorso Speleologico.

Il percorso Grotte Plus accompagna i visitatori alla scoperta degli ambienti più rappresentativi del complesso speleologico, a partire dal suggestivo attraversamento in barca del fiume sotterraneo Negro, uno degli elementi più straordinari delle grotte, fino alla Grande Sala e alla celebre formazione del “Bacio”, per citarne alcuni.

Un itinerario immersivo tra concrezioni, giochi di luce e scenari sotterranei di grande fascino.

Il percorso Grotte Premium include l’intero itinerario del Grotte Plus e, con il ripristino della Sala delle Spugne e della Sala del Paradiso, arricchisce ulteriormente l’esperienza di visita attraverso due sbarchi in barca che permettono di vivere la grotta in maniera ancora più immersiva e coinvolgente.

La Sala delle Spugne è caratterizzata da particolari concrezioni porose dalle forme insolite, modellate dall’acqua nel corso dei millenni e molto diverse dalle stalattiti e stalagmiti presenti nelle altre sale della grotta, mentre, la Sala del Paradiso rappresenta uno degli scenari più affascinanti dell’intero complesso speleologico, dove tra imponenti concrezioni bianche e brillanti, riflessi d’acqua e la suggestiva cascata sotterranea, la grotta si apre in un ambiente di straordinaria bellezza e grande impatto emozionale.

Accanto ai percorsi turistici tradizionali, resta inoltre disponibile anche il Percorso Speleologico, dedicato a chi desidera vivere le grotte in maniera più autentica e appassionante, accompagnato da guide esperte e con attrezzatura dedicata.

L’esperienza conduce i partecipanti attraverso ambienti normalmente non accessibili durante le visite ordinarie, tra gallerie naturali, grandi cavità e tratti da percorrere immersi nell’acqua del fiume sotterraneo.

I passaggi attraversati sono ampi e agevoli e consentono di vivere la grotta in sicurezza, sempre accompagnati dalle guide speleologiche, trasformando la visita in un’esperienza avventurosa ma accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo della speleologia.

La ristampa anastatica del volume pubblicato nel 1907 da Paolo Carucci, presentata in occasione della riapertura della Sala del Paradiso e della Sala delle Spugne, ripropone integralmente il fondamentale lavoro del medico e studioso originario di Caggiano, tra i pionieri delle ricerche paletnologiche nella cavità campana.

Ancora oggi l’opera rappresenta uno dei principali riferimenti per studiosi e ricercatori impegnati negli studi speleo-archeologici sul complesso carsico di Pertosa-Auletta.

La pubblicazione nasce nell’ambito delle attività di valorizzazione e ricerca promosse dalla Fondazione MIdA ed è destinata a biblioteche, enti accademici, istituti di ricerca e centri di cultura attraverso la formula dello scambio bibliografico.