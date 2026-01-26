‘Greta Garbo’ al Teatro Porta Portese

Natalia Simonova in scena a Roma il 28 e 29 gennaio

Con la nuova rassegna teatrale ‘Hollywood – La Fabbrica dei Sogni’, Natalia Simonova torna in scena al Teatro Porta Portese di Roma con un progetto ambizioso e di grande fascino, dedicato a tre figure femminili che hanno segnato in modo indelebile la storia del cinema: Greta Garbo, Marlene Dietrich e Marilyn Monroe.

Un percorso elegante e intenso che fonde teatro, musica e narrazione per restituire al pubblico la verità più profonda di tre donne diventate icone universali.

Niente retorica, niente semplice celebrazione del mito: Natalia Simonova scava nell’animo, restituisce umanità, fragilità, forza e mistero attraverso una drammaturgia essenziale, trasformazioni sceniche precise e atmosfere evocative che riportano lo spettatore alla magia della Hollywood classica.

Primo appuntamento della rassegna ‘Greta Garbo – Il Silenzio della Diva’ 28 e 29 gennaio 2026, ore 21:00.

Hollywood, la fabbrica dei sogni. È difficile restare indifferenti davanti a questo nome. Evoca lusso, successo, fama internazionale, ma anche sacrifici, illusioni infrante e destini spezzati. Un luogo dove molti hanno inseguito un sogno e pochi sono riusciti a conquistarne la vetta.

Tra questi, una giovane svedese di Stoccolma: Greta Lovisa Gustafsson, diventata per il mondo Greta Garbo, “la Divina”. Con il suo talento e la sua presenza magnetica ha inciso in modo decisivo sull’età d’oro di Hollywood.

La sua storia è segnata da prove difficili e da una determinazione fuori dal comune: la perdita precoce dei genitori, la formazione all’Accademia Teatrale, la trasformazione imposta dall’industria cinematografica americana, il passaggio epocale dal muto al sonoro e l’impatto della celebrità mondiale.

A scoprirla e credere per primo in lei fu il regista finlandese Mauritz Stiller, che ne intuì il potenziale e la accompagnò verso il successo.

Greta Garbo è rimasta un enigma. Un volto quasi astratto, sospeso, capace di incarnare una bellezza diversa dalle altre: perfetta e distante, fragile e inafferrabile. Un’icona che sembrava non concedere nulla, ma che proprio in quella distanza trovava forza e fascino, alimentando il mito.

La Garbo ha rappresentato una nuova idea di femminilità: moderna, indipendente, capace di affrontare l’uomo da pari nella seduzione e nella vita. Una donna emancipata prima ancora che la parola “emancipazione” diventasse parola d’ordine.

Intorno a lei l’industria del cinema costruì anche rivalità leggendarie, come quella con Marlene Dietrich, alimentata dagli Studios MGM e Paramount: davvero si incontrarono? Ci fu qualcosa di più? La Dietrich lo ha sempre negato. Ma il mistero, come spesso accade, fa parte del mito.

Lo spettacolo è dedicato alla scoperta della vera il 28 e 29 gennaio: un viaggio nella sua anima, tra i personaggi che l’hanno resa celebre, le sue paure, le emozioni più intime, le relazioni private e quello stile unico che l’ha consegnata all’eternità.

Proprio come lei desiderava:

Prometto che continuerò a brillare su tutto, anche in futuro.

Teatro Porta Portese

Via Portuense 102

Roma – 00153

Telefono: 351 349 3695

Email: teatroportaportese@gmail.com