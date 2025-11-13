Gregorio Saetta nuovo Presidente di FENAILP Salerno

Nuovo impulso per le imprese e i professionisti salernitani

Si è svolta a Salerno l’assemblea provinciale della FENAILP, Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Lavoratori Professionisti, che ha visto la partecipazione di numerosi operatori economici e associati del territorio.

Nel corso dei lavori, ai quali ha preso parte anche il presidente provinciale Sabato Pecoraro, è stato eletto nuovo Presidente della sezione salernitana Gregorio Saetta, figura di lunga esperienza nel mondo dell’impresa e dell’associazionismo.

Un imprenditore al servizio del territorio: nato a Salerno, a soli 23 anni apre il suo primo negozio in via Francesco Paolo Volpe, ponendo le basi di una carriera lunga oltre cinquant’anni nel settore commerciale.

Imprenditore e dirigente associativo di riferimento, Saetta ha sempre accompagnato la propria attività d’impresa con un impegno costante nel mondo delle associazioni di categoria.

All’interno di Confcommercio Salerno ha ricoperto ruoli di grande responsabilità e prestigio: Vicepresidente provinciale, amministratore, Consigliere della Camera di Commercio e membro di Giunta Camerale.

Un percorso pluriennale ricco di risultati, che testimonia una profonda conoscenza delle dinamiche economiche e istituzionali del territorio.

Nel suo primo intervento da Presidente, Saetta ha dichiarato:

Accolgo con grande senso di responsabilità e con sincero entusiasmo questo incarico. La FENAILP rappresenta una voce importante per chi ogni giorno lavora, investe, rischia e crede nel proprio territorio. L’obiettivo che mi pongo è quello di dare maggiore forza e visibilità agli operatori e alle imprese della nostra città, creando una rete coesa, moderna e competente. Credo nel dialogo con le istituzioni, nella formazione continua e nella condivisione di buone pratiche: solo così potremo affrontare le sfide del mercato con fiducia e dignità. Insieme, possiamo far crescere non soltanto le nostre aziende, ma anche l’immagine e il valore del lavoro autonomo a Salerno.

La sua elezione è stata accolta con entusiasmo dai presenti, che hanno riconosciuto in Saetta un punto di riferimento capace di unire esperienza, concretezza e visione strategica. Tra le priorità del nuovo Presidente: il rafforzamento della rappresentanza associativa, la promozione della cultura d’impresa tra le nuove generazioni e l’attivazione di servizi di supporto sempre più efficaci per gli imprenditori e i professionisti della città.

Il Presidente provinciale Sabato Pecoraro ha espresso soddisfazione per l’esito dell’assemblea:

L’elezione di Gregorio Saetta rappresenta una garanzia di competenza e serietà. La sua lunga esperienza nel commercio e nel mondo associativo è un valore aggiunto per l’intera federazione.

Con la nuova presidenza, FENAILP Salerno rilancia la propria missione: essere un interlocutore attivo e propositivo per le istituzioni, un punto di riferimento per gli operatori del territorio e una voce autorevole a difesa delle imprese salernitane.