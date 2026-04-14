‘Green 5.0’, Pecoraro: Costruiamo la Campania del futuro

L’Assessore: ‘Le giovani generazioni non sono mere spettatrici del cambiamento, ma vere protagoniste’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Dare voce alle nuove generazioni per immaginare città più sostenibili, resilienti e innovative.

Con questo obiettivo l’Assessorato all’Ambiente della Regione Campania lancia il concorso di idee ‘Green 5.0: la città che cambia’, rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole primarie e secondarie per l’anno scolastico 2025/2026.

Un’iniziativa che mette al centro l’ambiente coinvolgendo creatività, partecipazione e responsabilità, chiamando i giovani e le giovani a ripensare luoghi reali delle proprie città, trasformandoli in spazi più inclusivi, vivibili e ecologici.

L’Assessore all’ambiente Claudia Pecoraro dichiara:

Sappiamo che le giovani generazioni non sono mere spettatrici del cambiamento, ma vere protagoniste. Le loro idee sono la chiave per costruire comunità più consapevoli e territori più forti, e questo modello vuole essere un vivo palcoscenico.

Gli studenti e le studentesse potranno partecipare con elaborati artistici, racconti, video, cortometraggi e produzioni musicali, accompagnati da uno slogan capace di sintetizzare una visione di futuro.

Dieci istituti saranno premiati con un contributo da 1.000 euro per sostenere attività didattiche e migliorare gli ambienti scolastici.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 15 maggio 2026.

La premiazione si terrà il 29 maggio alla Stazione Marittima di Napoli.