Grazie a donazione Don Moncelli 3 posti letto in Oncologia a Sora (FR)

Grazie alla generosità di Don Angelo Moncelli, già Cappellano militare e Cavaliere Ordine al merito della Repubblica, oggi all’Ospedale di Sora SS. Trinità abbiamo potuto inaugurare tre posti letto nel reparto di Oncologia che saranno preziosi per assicurare cure e assistenza a un numero maggiore di pazienti: un gesto di amore e solidarietà verso questa comunità e verso chi ha più bisogno, un esempio per tutti.

Così Luisa Regimenti, Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio.

L’Assessore conclude:

Oggi celebriamo a Sora il primato della solidarietà che arricchisce le nostre vite e rappresenta un valore importante per tutti e in particolare per chi ricopre incarichi pubblici.

Con il Presidente Francesco Rocca e tutta la Giunta regionale continueremo a lavorare per potenziare i presidi sanitari locali come quello di Sora, come abbiamo già iniziato a fare lo scorso anno con il rinnovo dei macchinari per la diagnosi e la cura di alcuni tumori, e per restituire ai cittadini del Lazio un livello di assistenza sanitaria all’altezza delle aspettative.