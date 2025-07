Gravi carenze di sicurezza: Polizia Locale Napoli blocca cantiere edile

Materiale documentale acquisito è stato trasmesso agli enti competenti per le ulteriori verifiche

Le gravi carenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro accertate dalla Polizia Locale hanno portato alla sospensione delle attività edili in corso in un appartamento di uno stabile in corso Amedeo di Savoia.

Il personale dell’Unità Operativa Stella è intervenuto in seguito alla segnalazione della caduta di materiale edile da un balcone fatta da un cittadino.

All’arrivo degli agenti, i detriti erano stati già rimossi dall’area condominiale in cui erano caduti, ma erano ben visibili tracce di quanto accaduto.

La Polizia Locale ha appurato che il materiale era caduto da un cestello metallico su cui era stato collocato per essere trasportato al piano in cui si trova l’appartamento oggetto dei lavori edili e che il cestello stesso si era ribaltato.

Nell’abitazione, gli agenti hanno identificato il capocantiere e gli operai presenti che hanno esibito una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, CILA, correttamente registrata, e la visura dell’impresa esecutrice.

Tuttavia, a seguito della segnalazione inoltrata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ufficio per la Sicurezza dell’Area Metropolitana di Napoli – il personale ispettivo intervenuto ha rilevato gravi carenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, è emerso che il datore di lavoro non aveva predisposto il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere. È stato inoltre accertato l’utilizzo improprio delle attrezzature di sollevamento e l’assenza di adeguata manutenzione dei cavi elettrici presenti sul posto.

Per tali violazioni sono state irrogate sanzioni amministrative. Il materiale documentale acquisito, compresi i verbali redatti dal personale dell’Ispettorato del Lavoro, è stato trasmesso agli enti competenti per le ulteriori verifiche.