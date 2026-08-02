Grave incidente al confine Lazio – Umbria: 5 deceduti, 27 feriti

Coinvolti un pullman, un camper e 3 automobili
Riceviamo e pubblichiamo.
Grave incidente sulla strada statale 79 “Ternana” al confine tra Lazio e Umbria, all’altezza del Lago di Ventina. Coinvolti un pullman, un camper e 3 automobili. Cinque i decessi.
4 persone in codice rosso trasportate da elicottero ARES 118, ospedale Gemelli di Roma, ed elicottero 118 Umbria, ospedale di Terni; altri 23 feriti in codici giallo e verde, trasportati all’ospedale di Rieti, Terni e Foligno.
ARES 118 presente con 3 ASI, 1 AM, un elicottero. Preallerta PMA. Seguono aggiornamenti.