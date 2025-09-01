Grandi Marche alla Cicloscalata CSI

Sul traguardo di Montefalcone Appennino (FM) assegnate 15 maglie tricolori

Riceviamo e pubblichiamo.

Porto Recanati, Grottazzolina, Montegiorgio, Belmonte Piceno. Sono i centri delle Grandi Marche tricolori del pedale CSI.

Lo ha ribadito il campionato nazionale di Cicloscalata, corso domenica 31 agosto in terra marchigiana, tra le vallate dei fiumi Tenna e Aso, e che ha sorriso ai ciclisti della regione di casa.

Nella prova tricolore la cinquantina di partecipanti al via ha percorso la distanza prevista dei 55 km.

I primi 50 ad andatura controllata dietro l’auto dell’organizzazione, attraversando Santa Vittoria in Matenano, Curetta di Servigliano, Servigliano, Basilica di San Ruffino, il Lago Di San Ruffino, e Amandola, ed a seguire dopo l’arrivo a Comunanza, all’ombra della catena dei Sibillini, il via volante per affrontare gli ultimi 4,2 km che portavano il gruppo alla salita, pendenza media del 9,7% e massima del 15%, sino al traguardo di Montefalcone Appennino (FM).

Sul bellissimo percorso immerso nel verde marchigiano, attorniato dalla cornice paesaggistica dei Monti della Laga, al via della prova agonistica è subito scattato al comando Matteo Mora, HG Cycling Team, seguito dal 16enne Jacopo Costanzi, Pedale Montegiorgese, il più giovane ciclista in gara, nel 2025 già campione nazionale CSI di Ciclocross, nella categoria Junior Sport.

Non fa più notizia ma cronaca l’ennesimo successo di Cinzia Zacconi, New Mario Pupilli, la regina dell’attività ciclistica femminile CSI, con 8 titoli tricolori conquistati in questa stagione: la serie di successi tricolori 2025 nella categoria Master Woman 2 è iniziata a febbraio con il Campionato Nazionale Ciclocross CSI conquistato a Grottazzolina, seguito dal doppio successo nelle prove contro il tempo in terra pugliese, nel Campionato Nazionale Cronometro Individuale e nel Campionato Nazionale Cronometro Lui & Lei insieme al marito Massimo Viozzi.

A Pretoro, in Abruzzo, aveva centrato il titolo nazionale nella Mediofondo CSI, poi in casa a Fermo è arrivata la soddisfazione del successo nel Campionato Nazionale XC 24 H Endurance 6 ore MTB. A Sora, in terra ciociara, trionfo nel Campionato Nazionale Strada, ed in Basilicata, a Ruoti, Zacconi si è ancora imposta nel Campionato Nazionale Cronoscalata CSI.

Da sottolineare l’oro brillante conquistato da Costanzo Pierini, presidente della FD Steel, nella categoria Master 10, 86 anni da compiere ad ottobre, e i due successi per il comitato di Foligno con Raffaele Cavalli, Bici Club Spoleto, e per il comitato foggiano, grazie alla tempra di Matteo Troiano in gara per i colori della Nella Ciclisti Sipontini Manfredonia.

A premiare i 15 campioni della cicloscalata c’erano, oltre al Vicesindaco di Montefalcone Appennino, William Liberatori, anche Gaetano Sirocchi, Presidente del Comitato provinciale CSI Fermo, il responsabile della Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo Biagio Nicola Saccoccio, con Giampiero Conti, componente della Commissione Tecnica Nazionale CSI ciclismo.

I 15 campioni nazionali della Cicloscalata CSI

Master Woman 1: Alessandra Papa – FD Steel

Master Woman 2: Cinzia Zacconi – New Mario Pupilli

Master 3: Debora Massetti – HG Cycling Team

Junior Sport: Jacopo Costanzi – Pedale Montegiorgese

Élite Sport: Matteo Mora – HG Cycling Team

Master 1: Luca Bonifazi – New Mario Pupilli

Master 2: Sabino Giovine – 100% Bike

Master 3: Stefano Ficcadenti – HG Cycling Team

Master 4: Raffaele Cavalli – Bici Club Spoleto

Master 5: Andrea Fonti – New Mario Pupilli

Master 6: Matteo Troiano – Nella Ciclisti Sipontini

Master 7. Alessandro Piergentili – HG Cycling Team

Master 8: Adriano Conti – Polisportiva Belmontese

Master 9: Gianfranco Quattrini – FD Steel

Master 10: Costanzo Pierini – FD Steel