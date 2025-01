Grandi carnivori: Bravo su audizione in Comm. Agricoltura Lombardia

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è svolta oggi l’audizione in Commissione VIII Agricoltura, su richiesta scritta del Vicepresidente Carlo Bravo, FDI, congiunta con la Commissione speciale ‘Valorizzazione e tutele dei territori montani e di confine; Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera’, con il Presidente Giacomo Zamperini, FDI, unitamente a ERSAF Lombardia e la Direzione generale Territorio e Sistemi verdi in merito al tema dei ‘grandi carnivori’ all’interno del progetto ‘LIFE NatConnect2030’.

Sotto i riflettori una questione che sta sempre più diffondendosi, ovvero la crescita esponenziale dei grandi carnivori nelle nostre province e le criticità connesse alla coesistenza tra la presenza di predatori, come lupi ed orsi, e l’uomo, con le proprie attività antropiche ma anche l’utilizzo dei fondi europei per gli studi sui grandi carnivori.

Ha così evidenziato in Commissione congiunta Carlo Bravo:

Oggi abbiamo appreso, durante l’audizione, che ho fortemente voluto, per capire lo stato dell’arte rispetto all’utilizzo dei fondi europei all’interno di LIFE NAT CONNECT 2030 sui grandi carnivori, che sul totale dei fondi complessivi stanziati per il progetto, pari a 46 milioni di euro, 75 mila per anno saranno destinati al capitolo dei grandi carnivori.

Inoltre, abbiamo appreso che il ‘Centro regionale grandi carnivori’, cambierà nome e sarà un Osservatorio, con il compito di monitorare, raccogliere dati ed attivare azioni per la prevenzione dei danni da tali animali; tale cambio di denominazione, frutto di una nostra specifica richiesta, declina ancor meglio le iniziali finalità previste all’interno del progetto medesimo.

Durante l’incontro abbiamo sollecitato la necessità di coinvolgere, nell’ambito del progetto, anche le Associazioni di Categoria agricole, certi che il loro prezioso contributo sia fondamentale per renderlo ancora più efficace.