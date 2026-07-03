Grande successo per TT Lazio

Chiusa la prima call del programma di accelerazione regionale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Grande partecipazione per la prima edizione di TT Lazio, Technology Transfer Lazio, il programma promosso dalla Regione Lazio e realizzato da Lazio Innova per trasformare i risultati della ricerca in nuove imprese innovative.

L’iniziativa, finanziata nell’ambito del PR FESR Lazio 2021/2027, accompagna i progetti selezionati in un percorso di 10 mesi, finalizzato alla valorizzazione industriale e commerciale dei risultati della ricerca, fino all’incontro con investitori e partner industriali.

Le 142 candidature ricevute testimoniano la forte capacità di attrazione del programma e la vivacità dell’ecosistema dell’innovazione. Tra queste figurano 80 proposte provenienti da team di ricerca, a conferma dell’elevato interesse del mondo scientifico verso i percorsi di valorizzazione dei risultati della ricerca.

Particolarmente significativo anche il dato relativo alla provenienza dei partecipanti: circa il 70% delle candidature arriva dal Lazio, mentre quasi il 30% proviene da altre regioni italiane, confermando la capacità del programma di attrarre talenti, startup e gruppi di ricerca ben oltre il territorio regionale

Le candidature coprono un ampio ventaglio di ambiti tecnologici strategici, con una prevalenza delle Scienze della Vita, 47%, seguite da Energia e Ambiente, 23%, Tecnologie Digitali e Intelligenza Artificiale, Space Economy, Materiali Avanzati e Agritech.

I progetti candidati evidenziano una crescente convergenza tra ricerca avanzata e applicazioni industriali, con particolare presenza di soluzioni legate a intelligenza artificiale, biotecnologie, dispositivi medicali, quantum computing, robotica, economia circolare e tecnologie spaziali.

L’elevata partecipazione conferma il dinamismo del sistema regionale della ricerca e dell’innovazione e il forte interesse verso uno strumento pensato per favorire la nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico nei settori strategici individuati dalla Smart Specialisation Strategy della Regione Lazio.

Roberta Angelilli, Vicepresidente della Regione Lazio e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione, dichiara:

Le 142 candidature ricevute rappresentano un risultato straordinario e confermano la validità della strategia che la Regione Lazio sta portando avanti per rafforzare il legame tra ricerca, innovazione e sviluppo economico. Particolarmente significativa è la capacità della call di attrarre candidature anche da fuori regione. Le Scienze della Vita, insieme ai settori dell’Energia, dell’Intelligenza Artificiale, dello Spazio e delle tecnologie più avanzate, dimostrano che il Lazio è sempre più un punto di riferimento nazionale per l’innovazione deep tech. La risposta ricevuta conferma l’esistenza di un patrimonio di competenze e progettualità pronto a trasformarsi in impresa, occupazione qualificata e crescita per il territorio.

Andrea Ciampalini, Direttore generale di Lazio Innova, afferma:

Questo importante risultato premia il lavoro svolto da Lazio Innova e dall’intero ecosistema regionale dell’innovazione. L’elevato numero di candidature e la qualità dei progetti presentati confermano la crescente attenzione verso il trasferimento tecnologico quale leva strategica per trasformare risultati scientifici e tecnologie emergenti in nuove imprese, prodotti e servizi ad alto valore aggiunto e impatto sul mercato.

Il percorso prevede attività di formazione, tutoraggio, networking, contributi economici e opportunità di accesso a investimenti. Nei prossimi mesi prenderà il via la fase di valutazione delle candidature, che porterà alla selezione dei progetti ammessi al percorso.

TT Lazio rappresenta il primo di quattro cicli annuali programmati e si inserisce nella più ampia strategia regionale volta a sostenere la nascita e la crescita di imprese innovative, valorizzando le eccellenze della ricerca e favorendo il trasferimento tecnologico verso il mercato.