Grande successo per la chiusura della mostra ‘Segni Epocali’

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è conclusa il 12 gennaio 2025, con un grande successo di pubblico e critica, la mostra ‘Segni Epocali. Fernando Mangone racconta Paestum’, ospitata dal Parco Archeologico di Paestum dal 26 ottobre 2024.

Un’esposizione unica che ha messo in luce la straordinaria capacità dell’artista Fernando Mangone di creare un dialogo tra la contemporaneità dell’arte e la millenaria storia dei luoghi di Paestum, attraverso un percorso di forte impatto visivo ed emotivo.

Il progetto è stato curato dal Professore Luciano Carini, in collaborazione con Tiziana D’Angelo, Direttore del Parco Archeologico di Paestum, Teresa Marino, Ornella Silvetti e Rosaria Sirleto, responsabili del coordinamento scientifico.

La mostra, che ha avuto una durata di oltre due mesi, ha visto il coinvolgimento della F.A.M. – Fondazione Arte Mangone, in una collaborazione che ha permesso di mettere in evidenza l’intenso legame tra l’arte contemporanea e il patrimonio storico-archeologico della zona.

Le opere di Fernando Mangone, che da trent’anni dedica la sua ricerca pittorica al racconto del Parco Archeologico di Paestum, hanno avuto il compito di restituire una visione personale e innovativa dei luoghi simbolo di queste terre.

Mangone ha utilizzato il suo stile vibrante e deciso per esplorare, con sensibilità e profondità, il ricco patrimonio architettonico e simbolico che ha definito la storia di questi luoghi leggendari.

Con ‘Segni Epocali’, l’artista ha messo in scena un’interpretazione visiva che unisce l’antico e il moderno, creando una connessione inedita tra i templi greci, le lastre lucane dipinte, le rovine e i miti che caratterizzano Paestum.

Il risultato è una serie di dipinti che restituiscono la grandezza di questo sito archeologico, offrendolo a un pubblico contemporaneo in modo nuovo e suggestivo. Le opere non solo celebrano il patrimonio antico, ma invitano lo spettatore a riscoprire la bellezza senza tempo di questo luogo, attraverso lo sguardo di un interprete d’eccezione.

Ho sempre considerato il patrimonio di Paestum non solo come un elemento di grande valore storico, ma come una fonte inesauribile di ispirazione. Per me, la pittura è un mezzo per entrare in sintonia con il passato, per restituire all’arte antica una nuova vitalità, capace di parlare anche al nostro presente.

Lavorare su questi temi per trent’anni mi ha permesso di creare una visione che non si limita a rappresentare l’antico, ma che lo reinventa, lo fa dialogare con il contemporaneo. È stato un onore poter esporre il mio lavoro in un luogo così ricco di storia, e sono grato alla Fondazione Arte Mangone, al Parco Archeologico di Paestum e a tutte le persone che hanno creduto in questo progetto.