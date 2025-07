Grande successo per III edizione del Carnevale Estivo di Latina

Trionfo colori e allegria sul lungomare

Riceviamo e pubblichiamo.

Un’ondata di entusiasmo e allegria ha travolto il lungomare di Latina lo scorso martedì 15 luglio, in occasione della terza edizione della III edizione del Carnevale Estivo.

L’evento si è rivelato un successo strepitoso, richiamando una folla impressionante di famiglie, giovani e turisti, e trasformando la costa pontina in un vivace polo di festa e divertimento

Un successo frutto di una visione chiara

Il merito di questo trionfo va indubbiamente all’Assessore al Turismo, Sport e Cultura, Gianluca Di Cocco, che ha fortemente creduto e investito in questa manifestazione.

La sua visione, mirata a rianimare il lungomare e a renderlo un punto di riferimento per l’intrattenimento estivo, è stata pienamente realizzata.

L’enorme affluenza di pubblico ha dimostrato come la scommessa dell’Amministrazione sia stata vinta, restituendo alla città un evento capace di generare aggregazione e promuovere il territorio.

Carri, spettacoli e un mare di emozioni

Il Carnevale Estivo, inserito nel più ampio programma di ‘Latina Estate 2025’, ha offerto uno spettacolo indimenticabile. La sfilata di 10 carri allegorici, realizzati con maestria dall’associazione “Amici in Festa”, ha incantato grandi e piccini con le loro raffigurazioni ispirate a celebri film e cartoni animati come Dragon Ball, Lilo & Stitch, Shrek e La Casa di Topolino.

La parata, partita da Capoportiere e giunta fino a Piazzale dei Navigatori, è stata arricchita da una serie di esibizioni mozzafiato. Il pubblico ha applaudito gli spettacoli della Circus Academy Fusion e le performance dinamiche di gruppi come le Majorettes & Dancer Blue Twirling, le Cheerleaders ISS Galilei Sani e Magia Dance.

Un tocco di Rio e spettacoli internazionali

Sotto la direzione artistica di Bianca Montico, Direttrice del Circus Academy Fusion, Segretario Nazionale del SIAC Europa Spettacolo dal Vivo e Benessere Animale, responsabile Nazionale ASI per le discipline Circenzi’, l’evento ha saputo catturare e replicare un pizzico dell’elettrizzante atmosfera del Carnevale di Rio.

Un cast eccezionale che ha arricchito la manifestazione grazie agli allievi e ai docenti del Circus Academy Fusion: acrobati, giocolieri e artisti circensi di fama internazionale, che hanno offerto performance mozzafiato contribuendo a chiudere la serata in grande stile.

Musica, colori e un’atmosfera contagiosa hanno contribuito a creare un’esperienza unica, consolidando l’immagine di Latina come destinazione turistica dinamica e vivace.

Questo successo non solo ha portato divertimento e leggerezza, ma ha anche ribadito l’importanza di investire in eventi di qualità per la valorizzazione del territorio, dell’inclusione e del valore del terzo settore.

L’evento ha evidenziato l’impegno di tutte le realtà coinvolte, con una particolare attenzione verso gli animali, grazie alla collaborazione con l’associazione “Qui la Zampa” di Daniele Mercuri, e le persone fragili, dimostrando come lo spettacolo dal vivo possa essere un potente strumento di aggregazione e solidarietà.

La visione dell’Assessore Di Cocco: un lungomare rianimato

Il trionfo della manifestazione è in gran parte attribuibile alla visione e all’impegno dell’Assessore al Turismo, Sport e Cultura, Gianluca Di Cocco. La sua ferma volontà di rianimare il lungomare di Latina, rendendolo un fulcro di intrattenimento e richiamo turistico, si è concretizzata in questa iniziativa di successo.

L’Assessore Di Cocco ha fortemente creduto nel potenziale del Carnevale Estivo come motore di sviluppo e valorizzazione del territorio, e l’enorme partecipazione di pubblico ha dimostrato la piena riuscita di questa scommessa.

L’evento si inserisce perfettamente nel più ampio programma di ‘Latina Estate 2025’, con l’obiettivo di posizionare il lungomare come una destinazione vivace e accogliente.

“Amici in Festa”: un Carnevale nato dal cuore

Dietro la magia dei carri allegorici e il successo del Carnevale Estivo di Latina, c’è la commovente storia dell’associazione “Amici in Festa”. Questa realtà, sempre più protagonista degli eventi carnevaleschi nel Lazio, è nata da un profondo tributo: è stata fondata in memoria di una persona cara, scomparsa prematuramente, che avrebbe dovuto far parte del gruppo e che scelse proprio il nome “Amici in Festa”.

Nonostante le difficoltà iniziali, l’associazione ha trasformato questo ricordo in un progetto concreto, portando avanti con dedizione e passione la loro missione di portare gioia a grandi e piccini attraverso i “carri in viaggio” che animano le celebrazioni estive e invernali in vari comuni.

Un mosaico di talenti: dalle majorettes all’arte circense

La direzione artistica dell’evento, affidata a Bianca Montico, Direttrice del Circus Academy Fusion, Segretario Nazionale del SIAC Europa Spettacolo dal Vivo e Benessere Animale, responsabile Nazionale ASI per le discipline Circensi ha saputo orchestrare uno spettacolo ricco e variegato, capace di evocare un’atmosfera quasi brasiliana.

Sul palco e lungo il percorso, si sono esibiti talenti eccezionali:

• Majorettes & Dancer Blue Twirling: Con trent’anni di storia, nate come gruppo parrocchiale a Latina nel 1990, queste atlete hanno portato la loro eccellenza nel twirling e nella danza.

Il gruppo, parte delle Federazioni MSP Italia, CONI, è noto per le coreografie innovative e l’abilità nell’uso del bastone, esibendosi in eventi nazionali e internazionali e organizzando il Festival Pontino di Majorette e Bande Musicali. Sotto la guida della Presidente Giannina Giovanelli e dell’insegnante Mascia Maria Cristina, continuano a perfezionare il loro stile.

• Cheerleaders IISS Galilei Sani: Da Ceccano e Frosinone, queste cheerleaders, allenate dalla Prof.ssa Cristina Bartolini, hanno infuso energia con il loro stile italo-americano, unendo dance moderno e acrobazie mozzafiato.

Le loro performance dinamiche, con prese ed evoluzioni arricchite dall’uso dei poms, hanno lasciato un’impronta indelebile sul pubblico.

• Magia Dance: La scuola di ballo e gruppo spettacolo di Latina, fondata dai maestri Giancarlo e Maria, ha riempito l’aria di allegria e passione con le sue coinvolgenti coreografie di balli di coppia e di gruppo, con un particolare focus sui ritmi latini.

• Circus Academy Fusion: Con un mix di discipline tradizionali e moderne, il collettivo circense ha offerto uno spettacolo mozzafiato di acrobazie, giocoleria e numeri esilaranti.

La serata è stata sapientemente condotta dalla stessa direttrice artistica Bianca Montico, affiancata dal carismatico vocalist Alessio Campanelli, che hanno guidato il pubblico attraverso un flusso ininterrotto di emozioni, rendendo lo show un vero highlight dell’evento.

Il Carnevale Estivo di Latina ha trasformato il lungomare in un vivace polo d’attrazione, promuovendo l’immagine di una città dinamica.

L’evento ha dimostrato un forte impegno sociale, utilizzando lo spettacolo dal vivo come strumento di aggregazione e solidarietà.

Grazie alla collaborazione con l’associazione “Qui la Zampa” di Daniele Mercuri, è stata posta particolare attenzione al benessere degli animali, e l’iniziativa ha mostrato sensibilità verso le persone fragili, promuovendo inclusione e benessere per tutti.