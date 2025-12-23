Grande spettacolo agonistico e di pubblico per Fight for Naples

L’evento nazionale degli sport di combattimento è stato ospitato da Edenlandia

Riceviamo e pubblichiamo.

Grande affluenza e risultati tecnici eccellenti: la sesta edizione di Fight for Naples che Edenlandia ha ospitato domenica 21 dicembre al PalaEden è stata un successo da ogni punto di vista.

Fight for Naples, l’evento nazionale degli sport di combattimento, promosso dalla FPI e FederKombat, che ha visto sul ring oltre 60 atleti, dilettanti e professionisti, sia in campo maschile e femminile, che si sono affrontati in quasi 30 incontri di Boxe, Muay Thai e K-1 Rules.

Nel corso della serata sono stati anche premiati gli atleti campani della boxe che si sono distinti nei recenti campionati italiani con le tre medaglie d’oro conquistate da Salvatore Attrattivo, Angelo Zaccariello e Badr Eddine Bouraouia.

Tanto sport, tanto agonismo ma non solo: la serata sportiva è proseguita con un spettacolare aftershow di musica ed intrattenimento per le migliaia di visitatori del parco di Fuorigrotta.

Spettacolari gli incontri dei due campioni della Nazionale Italiana FederKombat, protagonisti dei recenti Mondiali di Abu Dhabi: Chiara Pagliuca e Alessandro Cangiano.

Importante test anche per Mattia Palumbo De Vivo, che il 24 gennaio combatterà per il titolo italiano.

Atleti che rappresentano l’eccellenza del movimento sportivo italiano e che hanno confermato il livello tecnico della manifestazione che nel 2025 per tre volte ha riunito il meglio degli sport da combattimento sempre nel Palaeden di Edenlandia.

Luca Donadio e Gianluca Vorzillo, ideatori della promotion Fight for Naples, commentano: