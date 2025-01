Grande festa della Befana a Città della Scienza

Il museo napoletano celebra scienza e tradizione con tre giorni di eventi interattivi

Città della Scienza, il polo museale scientifico d’eccellenza di Napoli, annuncia un programma ricco di attività educative e coinvolgenti per il primo weekend del 2025, che culminerà in una grande celebrazione dell’Epifania, che fonde perfettamente scoperta scientifica e tradizioni festive.

Il weekend del 4 – 5 gennaio si apre con ‘LuminosaMENTE Lab: Ricerca per passione, per divertimento e a regola d’ARTE’, un’innovativa collaborazione con il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Sotto la guida della Professoressa Rosanna del Gaudio e del suo team di ricercatori, i visitatori avranno l’opportunità unica di creare gel luminosi e colorati, sperimentando l’elettroforesi attraverso attività pratiche di laboratorio.

Questa iniziativa rappresenta un approccio innovativo per rendere la ricerca scientifica accessibile e coinvolgente per le giovani menti.

Durante il weekend, diversi laboratori interattivi si svolgeranno simultaneamente in varie aree del museo: ‘Impronte di mani che diventano creazioni immaginarie’, un laboratorio aperto a ciclo continuo dalle 10:00 alle 17:00 in collaborazione con Giotto, Colore Ufficiale delle attività educational di Città della Scienza; ‘Elfi e pupazzi di neve: laboratorio di riuso creativo con calzini’, partner: Stylosa Carpenter home sock Napoli; ‘La Befana sulla scopa’: affascinante workshop che introduce i bambini ai principi dell’animazione attraverso la creazione di taumatropi; e ancora Science Show per tutti con dimostrazioni speciali sulla scienza della vita quotidiana.

Il 6 gennaio arriva poi la tanto attesa Festa della Befana!!!

Le festività natalizie si concludono con una giornata magica dedicata alla tradizione dell’Epifania reinterpretata attraverso la lente della scoperta scientifica.

La celebrazione include vari laboratori interattivi: ‘Illusioni Befanose’: attività di pittura creativa sulla percezione visiva e le illusioni ottiche; ‘Circuiti di Stelle’: workshop di elettronica dove i bambini costruiranno la costellazione di Cassiopea illuminata.

‘Candele in Festa’: laboratorio educativo sulle api e i loro prodotti, con realizzazione pratica di candele; ‘Catapultiamo… la Befana’: esperimenti sulla fisica delle leve attraverso la costruzione di catapulte.

Inoltre, attività speciali: ‘Facepainting’ con postazione attiva durante tutta la giornata; lo spettacolo ‘Epifania: La Chimica Svelata’; dimostrazioni interattive ‘Calze, Calzette, Dolci e Pipette!’ per combinare tradizioni festive ed esperimenti scientifici.

Il Museo offre scienza accessibile ed emozionante per tutte le età combinando le tradizionali festività con l’esplorazione scientifica pratica, per creare una esperienza di apprendimento indimenticabile che ispira la prossima generazione di scienziati.