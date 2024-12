Granchio Blu in aumento anche in Campania

Riceviamo e pubblichiamo.

In ascesa il numero dei Granchi Blu presenti nelle acque della regione Campania.

Il dato emerge dagli studi dell’Osservatorio istituito ad inizio 2023 dal laboratorio Genenvet del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, coordinato dal professor Vincenzo Peretti, per tenere sotto controllo il numero di esemplari di questa specie invasiva.

Nel 2023 sul litorale salernitano per singola pescata con reti si tiravano su 1 o massimo 2 esemplari. Oggi, nello stesso periodo novembre/dicembre 2024 gli esemplari sono passati anche a 6 – 8, in alcuni casi raggiungendo i 16 granchi blu.

Il dato fornito da Genenvet è stato rilevato in particolare nel litorale salernitano, grazie alla collaborazione con la Cooperativa Provinciale Pescatori Salerno, che monitora costantemente, tramite i suoi pescatori, la presenza degli esemplari di granchio blu nel pescato locale.

Bene, quindi, gli ulteriori 3,7 milioni di euro per combattere il granchio blu, nel decreto fiscale collegato alla manovra finanziaria che prevede il rifinanziamento degli indennizzi per le imprese colpite, che incrementa i fondi messi a disposizione con il decreto legislativo 102.

Il testo, approvato definitivamente dall’aula del Senato, deve ora attendere la promulgazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Antonio Giordano, Presidente della Cooperativa Provinciale Pescatori Salerno, dichiara:

Siamo enormemente preoccupati di questo aumento numerico di granchio blu, soprattutto per i danni ingenti che questa specie aliena causa sia all’ecosistema sia all’attività ittica presente.

Pertanto, chiediamo all’Assessore Nicola Caputo, di istituire anche in Regione Campania un tavolo blu per fronteggiare questa nuova emergenza che mette in crisi il nostro comparto.