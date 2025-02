Granatello e Di Lorenzo in concerto al Museo Michelangelo

L’esibizione ‘L’esordio del cembalo a 4 mani a Firenze e Napoli’ è in programma il 14 febbraio a Caserta

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 14 febbraio 2025, ore 19:00, presso il Museo Michelangelo – ITS ‘Buonarroti’ di Caserta, Giuseppe Granatello e Pietro Di Lorenzo, clavicembalo, si esibiranno nel concerto ‘L’esordio del cembalo a 4 mani a Firenze e Napoli’.

Per il giorno di San Valentino, ecco una esperienza culturale per trascorrere poco più di un’ora nelle affettuose melodie salottiere degli anni 1760 – 1790 in un contesto museale intimo e tranquillo.

Ecco i dettagli sulle musiche in programma sono qui.

Per quanto noto oggi agli studi, il repertorio a 4 mani per clavicembalo suscitò interesse tra i compositori solo a partire dagli anni 1740. Fu un ulteriore segno della grande richiesta di musica in ogni contesto quotidiano e tra tutte le classi sociali.

Ad incrementare il mercato musicale, fu in particolare l’ascesa culturale di massa della borghesia ricca che cercò di emulare i consumi anche culturali della nobiltà.

Il repertorio del concerto svela l’evoluzione del fenomeno dal doppio punto di vista, Firenze e Napoli, con compositori apparentemente equamente selezionati nelle due ‘nazioni’ ma, in effetti, tutti di formazione partenopea, nel periodo in cui la scuola napoletana estese la sua influenza su quasi tutta Europa.

Le forme musicali esplorate dal concerto spaziano dalla suite di piccoli pezzi descrittivi e caratteristici di impianto didattico, ancora di retaggio francese, Rutini, attraverso la sonata italiana galante, Jommelli, fino alla sonata preclassica, Tomeoni e Giordani.

I brani documentano una sperimentazione dell’organico allora innovativo, clavicembalo a 4 mani, utilizzando il linguaggio sentimentale e galante proprio degli anni 1760 – 1790.

Il concerto sarà preceduto da una breve visita tematica alla collezione museale dedicata agli strumenti e alle procedure di misure condotte da Vanvitelli e da Rizzi Zannoni negli anni in cui si componevano le musiche in programma.

Il concerto è realizzato in collaborazione e con l’ospitalità del museo Michelangelo di Caserta, museo scientifico-tecnologico, di proprietà dell’Istituto Tecnico ‘Buonarroti’, riconosciuto di interesse dalla Regione Campania dal 2008 (LR 12/2005).

L’appuntamento è il 10° della 23ma edizione di ‘… dove la musica incontra il suo tempo…’, la rassegna itinerante di musica antica eseguita in luoghi storici in sintonia con i repertori in programma illustrati da visite ideata e organizzata da Associazione Culturale ‘Ave Gratia Plena’ e Associazione Culturale ‘Francesco Durante’.

Il programma completo della 23ma edizione del ciclo ‘… dove la musica incontra il suo tempo…’ è disponibile qui.

Ingresso gratuito.