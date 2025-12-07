Gran Tour Lazio, accordo Regione e FIAB per itinerario cicloturistico

Rinaldi e Palazzo: ‘Punto di partenza per infrastrutture turistiche all’avanguardia’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta regionale, presieduta dal Francesco Rocca, su proposta dell’Assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, ha approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta APS, FIAB Italia, per lo sviluppo e il sostegno dell’itinerario cicloturistico ‘Gran Tour del Lazio’.

La Regione Lazio ha stanziato 65mila euro per l’accordo, che prevede il coinvolgimento delle comunità locali dei territori regionali interessati dal percorso assieme a FIAB Italia.

Il ‘Gran Tour del Lazio’ è un itinerario cicloturistico ad anello lungo oltre mille chilometri: parte e arriva a Roma attraversando molti Comuni e province del Lazio. È diviso in 18 tappe, o itinerari tematici, ciascuno dei quali inizia e termina presso una stazione ferroviaria, così da rendere ogni tappa fruibile in giornata grazie all’intermodalità treno/bici.

Il percorso coinvolge le amministrazioni locali interessate, e utilizza la rete stradale secondaria, comprendente strade provinciali a bassa percorrenza, tratti di piste ciclabili, sentieri sterrati e cammini già esistenti, come la Via Francigena e il Cammino di San Benedetto.

L’accordo ha una durata di due anni. FIAB Italia si impegna a tracciare gli itinerari, coinvolgere le Amministrazioni locali, realizzare la segnaletica e produrre le grafiche necessarie a rendere i percorsi riconoscibili.

L’Assessore Manuela Rinaldi ha dichiarato:

Il lavoro sulle infrastrutture del Lazio, per migliorare la viabilità turistica regionale, continua. Dopo l’importante accordo firmato con ANCI Lazio per il tavolo di coordinamento sui percorsi verdi e ciclopedonali, oggi iniziamo a rendere operativo un anello di mille chilometri in grado di mettere in rete Roma con le province. Le 18 tappe, tutte percorribili in giornata sfruttando l’intermodalità treno/bici, rappresentano un punto di partenza per una forma di turismo all’avanguardia, valorizzando l’intero territorio del Lazio.

L’Assessore Elena Palazzo ha aggiunto: