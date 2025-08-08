Gran finale per il Carloforte Music Festival edizione 2025

L’8 e l’11 agosto due concerti che vedranno sul palco del Cavallera due pianisti di fama internazionale

Venerdì 8 agosto il sipario del Teatro Cavallera di Carloforte (SU) si riapre per accogliere Jean-Marc Luisada, pianista francese di fama mondiale, con ‘Fantasia di notturni’, un programma interamente dedicato alle perle della letteratura pianistica, da Chopin ai grandi romantici europei come Haydn e Fauré.

Vincitore del concorso ‘Dino Ciani’ alla Scala e quinto premio allo ‘Chopin’ di Varsavia, il pianista Jean-Marc Luisada vanta una carriera eccezionale e una serie di pubblicazioni discografiche per Deutsche Grammophon, RCA, Sony coronate da importanti riconoscimenti. È considerato uno dei più grandi interpreti della musica di Frédéric Chopin nel mondo. Si inizia alle 21:30.

Gran finale lunedì 11 agosto, sempre al Teatro Cavallera alle 21:30, con ‘Gran Finale Brillante’, che vedrà il ritorno sul palco della Carloforte Festival Orchestra sotto la direzione del Maestro Andrea Tusacciu, con due star internazionali come il violinista Yury Revich e la pianista Theodosia Ntokou.

Yury Revich è un violinista e compositore austriaco tra i più versatili e innovativi della scena internazionale, noto per unire tradizione e sperimentazione. Vincitore di premi come l’ECHO Klassik, si è esibito nei teatri più prestigiosi del mondo e ha collaborato con celebri orchestre e direttori.

Le sue composizioni spaziano dal classico all’elettronica e sono state presentate in contesti di grande rilievo, dalle Nazioni Unite a Netflix. Ha fondato Festival Nights, progetto multidisciplinare e impegnato socialmente. Artista carismatico e curioso, è anche Rappresentante Onorario di UNICEF Austria.

Theodosia Ntokou, pianista greca acclamata dalla critica internazionale, si è affermata nelle principali sale da concerto del mondo fin da giovanissima. Diplomata tra Atene, Berlino, Budapest e New York, Juilliard, ha collaborato con orchestre prestigiose e vinto importanti concorsi internazionali.

È direttrice artistica del festival China Music Series e ha un forte legame artistico con Martha Argerich, con cui ha inciso un apprezzatissimo album su Beethoven. La sua carriera coniuga virtuosismo, visione artistica e un’intensa attività internazionale.

Informazioni

Tutto il programma, le schede degli artisti e le informazioni utili sono consultabili sul sito della manifestazione www.carlofortefestival.com.