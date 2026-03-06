Gran finale per il 3° Premio Roma International di letteratura

Sabato 7 marzo al Teatro Ghione di Roma

Sabato 7 marzo, alle ore 20:00, al Teatro Ghione di Roma, in via delle Fornaci, 37, si terrà la cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio Roma International di letteratura.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Culturale Pegasus, nasce con lo scopo di scoprire nuovi talenti e dare lustro agli autori già affermati, portando nella Città Eterna, culla di cultura, autori provenienti da ogni parte del mondo e stimolando gli artisti a nuove creazioni ispirate dalla bellezza che la città stessa esprime.

La serata vedrà la partecipazione di autori provenienti da vari paesi del mondo e di opere pubblicate anche da case editrici come Mondadori, Baldini e Castoldi, Rizzoli, Mursia, Vallecchi, Curcio Editore e Treccani.

Tra i superospiti premiati alla carriera ci saranno il giornalista e divulgatore scientifico, Roberto Giacobbo, il conduttore e autore televisivo, Pino Strabioli, l’attrice Mita Medici, S.E. Cardinale Fernando Filoni e il vocal coach Angelo Martini.

Il Premio Speciale per il Giornalismo sarà assegnato a Maurizio Pizzuto.

La cerimonia di premiazione vedrà sul podio Luigi Mariani con ‘Dove non canta più il cielo’ edizioni Paoline, seguito al secondo posto da Andrea Nacci con ‘Arrus l’etrusco’, Curcio Editore.

Tra la cinquina del podio per la saggistica si distingue anche l’opera di Giorgio Macellari, ‘Etica per il medico giusto’, Il Pensiero Scientifico Editore.

Il Premio della Critica va all’attrice Gioia Salvatori con ‘Avere una brutta natura’, Baldini e Castoldi, e a Tiziana Lupi con ‘La tomba di San Pietro’, Minerva.

Per la sezione internazionale si segnalano l’autrice vietnamita Khan Nguyen, l’autrice francese Carol Chantelot e Hajjar Sami, proveniente dal Colorado, USA.

Per la poesia, riconoscimento sul podio a Luisa Mattia con ‘Il primo verso’, Treccani. Tra gli altri premiati figurano Maria Cristina Di Giuseppe, Premio della Giuria, con ‘L’Armaru’, Anna Rita Cammerata, Premio Golden Book con ‘Io Roma’, e la psicoanalista Adelia Lucattini, Premio Speciale Roma Città Eterna con il libro ‘Psicoanalisi e Infanzia – Vademecum per genitori, nonni, educatori’, Solfanelli.

La giuria, presieduta dal giornalista Gianni Garrucciu, è composta da Alessandra Calissoni Bulgari, Filippo De Ambrogi, Luigi De Montis, Clarissa Domenicucci, Gian Ettore Gassani, Elena Malizia, Patrizio Pelizzi, Giuseppe Procaccini, Daniela Quieti, Antonio Ranalli, Roberto Sarra, Laura Squizzato e Silvia Squizzato.

La serata di premiazione sarà arricchita dalle coreografie del Centro Danza di Erika Rifelli, da intermezzi musicali e da momenti di grande impatto emotivo, in un contesto di alto profilo culturale e artistico che conferma il Premio Roma International come uno degli appuntamenti più significativi nel panorama letterario contemporaneo.

Per informazioni: www.premioromainternational.it.