Gran finale all’Exma di Cagliari per il Festival Si muove la città

Il 4 settembre in programma l’esibizione di Ilaria Porceddu ed Emanuele Contis

Non sarà un semplice concerto a chiudere l’edizione 2025 del Festival Si muove la città ma un vero e proprio evento unico che giovedì 4 settembre, porterà la cantautrice Ilaria Porceddu e il compositore Emanuele Contis sul palco del Centro comunale Exma con lo spettacolo ‘Rive’.

Sarà piuttosto una festa per salutare il festival e celebrare un nuovo inizio artistico, con amici e ospiti a sorpresa sul palco. Si inizia alle ore 21:00 con ingresso gratuito.

Il Festival Si muove la città è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari e affidato alla direzione artistica di Massimiliano Medda.

Un concerto finale che esplora la dualità in tutte le sue forme: luce e ombra, tradizione e innovazione, una vera e propria festa, che segnerà anche la fine di un importante capitolo del loro percorso artistico. Dall’anno prossimo, infatti, il duo porterà in scena il nuovo disco.

Una festa con sorprese. La serata del 4 settembre non sarà un semplice concerto, ma una celebrazione collettiva che vedrà sul palco amici e ospiti a sorpresa unirsi a Ilaria Porceddu ed Emanuele Contis per un momento di condivisione musicale unico.

Il progetto artistico

Sul palco, Ilaria Porceddu al pianoforte e voce si confronta con Emanuele Contis al sax ed elettronica. Il duo presenterà un loro dialogo sonoro tra mondi diversi, fatto di contaminazioni e fusioni.

La loro proposta artistica nasce dall’incontro tra il background cantautorale di lei e la ricerca sonora contemporanea di lui, creando un linguaggio musicale che abbraccia tanto la dimensione acustica quanto quella elettronica e l’improvvisazione.

Gli artisti

Ilaria Porceddu è una cantautrice di impatto e delicatezza che ha alle spalle tre dischi pubblicati e un quarto attualmente in lavorazione.

Emanuele Contis è un apprezzato musicista, compositore e sound designer che ha fatto della contaminazione tra generi il centro del suo lavoro artistico. Insieme, si preparano ora ad aprire un nuovo capitolo della loro ricerca musicale.