Gran Ballo di Carnevale 2026 alla Reggia di Caserta

Domenica 8 febbraio rivive a Palazzo reale l’atmosfera delle danze in abiti ottocenteschi

Domenica 8 febbraio alle ore 16:00 c’è il Gran Ballo di Carnevale alla Reggia di Caserta.

Avvolti dalla magia del Vestibolo superiore, i visitatori della Reggia di Caserta faranno un viaggio nel tempo per essere spettatori di corti danzanti in abiti ottocenteschi.

Nel valorizzare la tradizione dei festeggiamenti carnevaleschi, l’Associazione Culturale APS Società di Danza Napoli e Caserta, diretta dal Maestro Lucio Martino, ricrea un’atmosfera di festa a corte con balli e coreografie filologicamente ricostruite sulle note di romantici valzer, quadriglie, mazurke, polke, galop e contraddanze.

Il Gran Ballo di Carnevale, con un repertorio dalla migliore tradizione operistica europea, offre al visitatore del museo l’esperienza immersiva in un’epoca, quella della seconda metà del XIX secolo, per farne rivivere e reinterpretare insieme i rituali di svago e divertimento nelle società di corte.

Il pubblico museale è invitato a entrare nell’atmosfera festosa del Gran Ballo di Carnevale, accompagnato dalla descrizione di aspetti e valori della danza e della cultura del tempo.

La partecipazione all’evento è inclusa nel costo ordinario del biglietto/abbonamento al Museo.

L’iniziativa rientra tra le attività selezionate dal Comitato Scientifico del Museo nell’ambito del Bando di Valorizzazione Partecipata.