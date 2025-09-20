Graduation Day all’AWE alla Federico II

Appuntamento il 23 settembre al Campus di San Giovanni a Teduccio

Il 23 settembre Graduation Day della seconda edizione dell‘Academy for Women Entrepreneurs (AWE) Italy, programma internazionale promosso dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e realizzato con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con l’Ambasciata e il Consolato USA in Italia.

AWE sostiene e valorizza l’imprenditorialità femminile e lo fa attraverso un intenso percorso di formazione e mentoring volto a sviluppare idee e progetti di giovani donne.

Responsabile scientifico dell’iniziativa è la professoressa Cristina Mele, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

La cerimonia prevede presentazioni dei lavori, saluti istituzionali, premi e la consegna dei diplomi AWE.

L’appuntamento è martedì 23 settembre alle 8:30 nell’Aula Magna del Campus di San Giovanni a Teduccio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Le partecipanti presenteranno i propri pitch finali, illustrando i progetti sviluppati durante l’Academy e dimostrando il potenziale innovativo delle loro iniziative.

Alle 11:30, apriranno la cerimonia, i saluti di Matteo Lorito, Rettore della Federico II, Marta Costanzo Youth, Vice Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, e Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Start-up della Regione Campania. Seguirà la presentazione del programma AWE da parte di Antonio Pescapè, Delegato di Ateneo a Innovazione e Terza Missione e Direttore della DIGITA Academy, e di Cristina Mele, responsabile scientifico AWE.

Al termine verranno consegnati premi e riconoscimenti speciali dedicati all’innovazione, all’impatto sociale, alla visione imprenditoriale e alla comunicazione efficace, e, infine, ci sarà la consegna dei diplomi dell’AWE Academy.

Il programma è stato realizzato in collaborazione con partner d’eccezione come Business Design Italia, Campania NewSteel, Fipe – Gruppo Donne Imprenditrici, GammaDonna, Intesa Sanpaolo, Woman & Tech.

La Graduation AWE Italy 2025 è un momento di valorizzazione del talento femminile e occasione di dialogo tra mondo accademico, istituzioni e imprese, rafforzando l’impegno dell’Università degli Studi di Napoli Federico II nella promozione dell’imprenditorialità femminile come leva di sviluppo e inclusione.

Programma