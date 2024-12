Goretti di Latina: inaugurata Medicina d’Urgenza e Unità Neurovascolare

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’ospedale Santa Maria Goretti di Latina può contare su un nuovo reparto di Medicina d’Urgenza e Unità trattamento neurovascolare.

Previsto anche il servizio di Patologia clinica, la nuova preanalitica e la posta pneumatica, oltre al nuovo laboratorio analisi dove sono state potenziate le sezioni specialistiche.

Un’implementazione dell’offerta sanitaria per un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro.

Questa mattina il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato i nuovi spazi e i nuovi servizi sanitari, insieme con il Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Latina, Sabrina Cenciarelli, e il Direttore regionale della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria, Andrea Urbani, alla presenza del Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, del Sindaco del capoluogo, Matilde Celentano, e ai rappresentanti istituzionali regionali e locali.

La ristrutturazione e il potenziamento dei servizi del reparto di Medicina d’Urgenza e Unità trattamento neurovascolare ha permesso un ampliamento fino a 20 posti letto, con due stanze dedicate ai casi di isolamento, garantendo una maggiore incisività sulle attività cliniche del reparto, attraverso i 600 ricoveri annui.

Si tratta di pazienti ad alta complessità assistenziale – provenienti non solo dal pronto soccorso del Goretti, ma anche dal resto della provincia – che richiedono uno stretto monitoraggio clinico – strumentale, accertamenti diagnostici molteplici e terapie complesse e prolungate.

Un altro punto di forza del reparto è l’ecografia toracica, attraverso le 100 ecografie polmonari eseguite all’anno, che viene eseguita sul paziente direttamente dal posto letto e consente di ottenere una valutazione immediata e di monitorare la risposta al trattamento.

Inoltre, l’Unità neurovascolare del Goretti di Latina sta riducendo consistentemente le tempistiche per il trattamento sui pazienti:

• il door to needle time, ovvero il tempo che intercorre dall’accesso del paziente in pronto soccorso alla somministrazione del farmaco trombolitico, è passato da 66,5 minuti nel 2022 a 47 minuti nel 2024;

• il door to groin, ovvero il tempo che intercorre dall’accesso al pronto soccorso all’inizio della procedura di trombectomia meccanica, è passato da 129 minuti nel 2022 a 93 minuti nel 2024.

È stata affidata, altresì, la progettazione di fattibilità tecnico – economica per il nuovo pronto soccorso Santa Maria Goretti, per un importo complessivo di 800mila euro, confermando l’attenzione dell’Amministrazione regionale e della Direzione della Asl a sostegno dei pazienti e degli operatori sanitari.

Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, ha dichiarato:

Avevamo preso un impegno con la provincia di Latina, così importante e troppo spesso dimenticata: far sì che i cittadini potessero trovare sul territorio una risposta ad ogni esigenza sanitaria senza dover ricorrere a Roma.

Questa è la mia terza visita al Santa Maria Goretti di Latina: le novità sono tante non soltanto per Latina, ma per l’intera provincia.