‘Goobye papà’ a Teatrosophia

In scena dal 23 al 25 aprile a Roma

Riceviamo e pubblichiamo.

Nelle giornate del 23, 24 e 25 aprile Teatrosophia e Teatro Multilingue presentano un evento del tutto particolare che ha già riscosso molto successo nella scorsa stagione, ‘Goobye papà’ scritto da Francesco Baj,

diretto da Flavio Marigliani, con Maxie Le Dévéhat-Eric Paterniani-Althea Hernandez.



Nel corso di questi 3 pomeriggi, ed esattamente alle ore 17:00, oppure alle ore 18:00, oppure alle ore 19:00, si potrà assistere ad un divertentissimo corto teatrale multilingue della durata di 15 minuti al quale seguirà un aperitivo offerto dal teatro.

Si fa presente che non serve assolutamente conoscere tutte le lingue per capire!

Si potrà venire nella Roma più bella che c’è, a due passi da piazza Navona, ed assistere a qualcosa di unico!

La storia

Quando English Father, assente da anni, muore improvvisamente in Egitto, lascia “metà di sé” al Figlio in Italia e l’altra “metà” a sua Figlia in Spagna/Francia, entrambi abbandonati all’età di sei anni. I due non si conoscono, ma si preparano ai due funerali. Quale metà avrà ciascuno?