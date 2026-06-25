Golf car nel centro storico di Roma, Rocca: Legge entro l’anno

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Lo dice il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca in un’intervista al quotidiano Il Messaggero.

Rocca annuncia una legge ad hoc entro fine anno:

La Regione è pronta, ma Roma non è Firenze, ha il centro direzionale con professionisti e sedi istituzionali mentre Firenze è molto più piccola e ha gran parte del centro storico pedonalizzato.

Quindi non possiamo fare un provvedimento fotocopia di quello fatto dalla Toscana. Serve un modello diverso.

È prevista per la prossima settimana una riunione con gli Assessori Ghera e Patanè, agenzie turistiche e tour operator.

Vogliamo ascoltare anche gli addetti ai lavori proprio perché per noi il tema non è demonizzare questo tipo di attività, ma è creare delle regole chiare di utilizzo, con sanzioni chiare per chi non le rispetta.