Golf car nel centro storico di Roma, Rocca: Legge entro l’anno

Il Presidente: ‘Bisogna disciplinare il fenomeno’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
I cittadini hanno ragione: la questione delle golf car nel centro storico di Roma deve essere disciplinata al più presto.
Lo dice il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca in un’intervista al quotidiano Il Messaggero.
Nel centro di Roma non ci può essere spazio per mezzi che intralciano la mobilità e mettono a rischio la vita delle persone.
Rocca annuncia una legge ad hoc entro fine anno:
La Regione è pronta, ma Roma non è Firenze, ha il centro direzionale con professionisti e sedi istituzionali mentre Firenze è molto più piccola e ha gran parte del centro storico pedonalizzato.
Quindi non possiamo fare un provvedimento fotocopia di quello fatto dalla Toscana. Serve un modello diverso.
È prevista per la prossima settimana una riunione con gli Assessori Ghera e Patanè, agenzie turistiche e tour operator.
Vogliamo ascoltare anche gli addetti ai lavori proprio perché per noi il tema non è demonizzare questo tipo di attività, ma è creare delle regole chiare di utilizzo, con sanzioni chiare per chi non le rispetta.
Per il Presidente Rocca le golf car
sono le botticelle degli anni 2000
e potrebbero servire per anziani e mobilità ridotta
ma con percorsi definiti.
Precisa.
Noi facciamo la cornice, i regolamenti attuativi spettano a Roma Capitale.
La Regione punta a una legge breve entro dicembre:
Le golf car non sono solo ingorghi, ma un pericolo: bisogna disciplinare il fenomeno.
La prima volta che le ho viste sono rimasto davvero sorpreso. È successo circa un anno e mezzo fa a Villa Borghese.
Lo confida il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca al Messaggero, parlando delle golf car nel centro di Roma.
Il governatore, da golfista, dice di averne viste
sempre di più, anche simili a trenini da otto persone. Servono regole chiare di utilizzo con sanzioni per chi non le rispetta. Noi siamo pronti a fare la nostra parte.