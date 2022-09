‘Godi e persevera’, singolo di debutto dei Rosso Marte

Disponibile dall’11 settembre

Esce domenica 11 settembre 2022 il singolo di debutto dei Rosso Marte, un nuovo progetto che si affaccia sulla scena indipendente in attesa di un disco in uscita ad ottobre.

Ecco un brano dal titolo ‘Godi e persevera’ che si presenza come una canzone di rinascita, un grido di rabbia e sana disperazione, che ha fame e voglia di riscatto. Il brano è scritto in romanesco, una scelta linguistica intesa come sincera espressione della cultura e delle emozioni più profonde della band. Il coro di sottofondo dona al pezzo un’atmosfera western.

Testo e Musica di Claudio Marte e Luca Stoppino. Voce, Chitarre, Cori: Claudio Marte

Batteria, Percussioni: Luca Stoppino

Registrato presso il Crinale Lab a Ravenna, Ripese e Missaggio di Ivano Giovedì.

Supporto tecnico: Don Antonio Gramentieri, Piero Perelli.

Passaggio su nastro presso L’Amor Mio Non Muore da Roberto Villa.

Master presso Yes Master Studios di Nashville, Tennesse da Jim DeMain.

Biografia

I Rosso Marte nascono dall’unione di Claudio Paulizzi e Luca Stoppino, chitarrista/cantante il primo, dietro alla batteria il secondo. Il duo romano, formatosi nel 2019, crea una band Alternative Rock. Si innamorano subito del sound minimale – diretto e travolgente – che lascia il segno, accantonando così l’iniziale ricerca di altri musicisti.

La loro sperimentazione si muove tra Blues, Stoner, Folk, Psychedelic Rock e la Canzone Romana, uno strano incontro tra Gabriella Ferri e i Queens of the Stone Age. Nel 2021 i Rosso Marte cominciano a suonare dal vivo. A breve verrà pubblicato il singolo ‘Godi e Persevera’, che anticipa l’uscita di ‘Ciao Freud’ il loro primo EP.