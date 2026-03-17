Gnocchetti sardi con patate, zucchine, fiori di zucca e provola

Ingredienti

500 gr di gnocchetti sardi

3 patate di media grandezza

3 zucchine

500 gr di fiori di zucca

250 gr di provola affumicata

Parmigiano Reggiano q.b.

mezzo peperoncino

1 spicchio d’aglio

una manciata di noci

olio EVO q.b.

sale q.b.

pepe misto q.b.

prezzemolo q.b.

Una ricetta gustosa, coloratissima e primaverile quella che vi propongo oggi, non proprio velocissima, ma il risultato è assicurato.

Iniziamo con il grattugiare con la grattugia a mano 2 patate e 1 zucchina e, una volta terminato, strizziamole per levare l’acqua in eccesso.

Tagliamo a dadini l’ultima patata e l’ultima zucchina, in modo da avere una consistenza diversa.

Puliamo i fiori di zucca e tagliamoli a pezzetti, mettendone da parte circa 1/3, che useremo a crudo per decorare i piatti.

In un recipiente profondo o un padellone largo mettiamo a scaldare olio e aglio, che elimineremo una volta dorato. Aggiungiamo mezzo peperoncino, non tutto perché altrimenti coprirebbe il sapore delicato dei fiori di zucca.

Uniamo le patate e le zucchine a dadini e le facciamo rosolare per pochi minuti, poi incorporiamo quelle grattugiate e lasciamo andare a fuoco basso per altri 3 minuti.

A questo punto, versiamo all’interno del recipiente dove cuoceremo la pasta abbondante acqua salata. Appena il tutto si sarà insaporito, ne preleviamo due/tre mestoli che frulleremo con il minipimer, così da creare una deliziosa cremetta, e la rimettiamo insieme al resto degli ingredienti.

Quando l’acqua bolle, caliamo gli gnocchetti sardi, o, in alternativa, orecchiette o pasta mista, i 2/3 dei fiori di zucca e una manciata di noci, che bilanceranno il dolce della verdura.

Lasciamo assorbire l’acqua in eccesso o aggiungiamola, se necessario; il risultato non deve essere brodoso, dato che, poco prima di spegnere il fuoco uniremo la provola a dadini e il parmigiano.

Impiattiamo guarnendo con prezzemolo, i restanti fiori di zucca crudi, qualche altra noce e una spolverata di pepe nero.

Abbiniamo con del Cannonau di Sardegna.

Buon appetito!