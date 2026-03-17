Gnocchetti sardi con patate, zucchine, fiori di zucca e provola

Ingredienti
500 gr di gnocchetti sardi
3 patate di media grandezza
3 zucchine
500 gr di fiori di zucca
250 gr di provola affumicata
Parmigiano Reggiano q.b.
mezzo peperoncino
1 spicchio d’aglio
una manciata di noci
olio EVO q.b.
sale q.b.
pepe misto q.b.
prezzemolo q.b.
Una ricetta gustosa, coloratissima e primaverile quella che vi propongo oggi, non proprio velocissima, ma il risultato è assicurato.
Iniziamo con il grattugiare con la grattugia a mano 2 patate e 1 zucchina e, una volta terminato, strizziamole per levare l’acqua in eccesso.
Tagliamo a dadini l’ultima patata e l’ultima zucchina, in modo da avere una consistenza diversa.
Puliamo i fiori di zucca e tagliamoli a pezzetti, mettendone da parte circa 1/3, che useremo a crudo per decorare i piatti.
In un recipiente profondo o un padellone largo mettiamo a scaldare olio e aglio, che elimineremo una volta dorato. Aggiungiamo mezzo peperoncino, non tutto perché altrimenti coprirebbe il sapore delicato dei fiori di zucca.
Uniamo le patate e le zucchine a dadini e le facciamo rosolare per pochi minuti, poi incorporiamo quelle grattugiate e lasciamo andare a fuoco basso per altri 3 minuti.
A questo punto, versiamo all’interno del recipiente dove cuoceremo la pasta abbondante acqua salata. Appena il tutto si sarà insaporito, ne preleviamo due/tre mestoli che frulleremo con il minipimer, così da creare una deliziosa cremetta, e la rimettiamo insieme al resto degli ingredienti.
Quando l’acqua bolle, caliamo gli gnocchetti sardi, o, in alternativa, orecchiette o pasta mista, i 2/3 dei fiori di zucca e una manciata di noci, che bilanceranno il dolce della verdura.
Lasciamo assorbire l’acqua in eccesso o aggiungiamola, se necessario; il risultato non deve essere brodoso, dato che, poco prima di spegnere il fuoco uniremo la provola a dadini e il parmigiano.
Impiattiamo guarnendo con prezzemolo, i restanti fiori di zucca crudi, qualche altra noce e una spolverata di pepe nero.
Abbiniamo con del Cannonau di Sardegna.
Buon appetito!
Autore Carolina Barra
Carolina Barra, impiegata in pensione, profonda conoscitrice del cibo in tutte le sue declinazioni, adora cimentarsi nei piatti tipici della tradizione e scoprirne i trucchi per poterli tramandare.