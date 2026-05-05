Gnocchetti primavera

Ingredienti
400 gr di gnocchetti sardi
2 zucchine
250 gr di pomodorini gialli e rossi
250 gr di provola affumicata
1 spicchio d’aglio
1 peperoncino
pepe misto q.b.
parmigiano q.b.
olio EVO q.b.
basilico q.b.
prezzemolo q.b.
brodo granulare q.b.
6 – 8 noci
Preparazione
La primavera è il periodo più adatto per sbizzarrirsi con ricette che abbiano come ingrediente primario le verdure, in questo caso, abbiamo scelto le zucchine.
Per la preparazione useremo una sola pentola, piuttosto profonda.
Per prima cosa scaldiamo l’olio, aggiungiamo l’aglio, che andremo poi a togliere dopo un paio di minuti, e il peperoncino a pezzetti.
Uniamo le zucchine tagliate a dadini e le lasciamo dorare per bene. Versiamo dell’acqua calda, considerando che servirà per cuocere la pasta e non sarà scolata, e saliamo con del brodo granulare.
Dopo 5 minuti preleviamo qualche cucchiaio di zucchine le frulliamo con il minipimer e versiamo la cremina al resto degli ortaggi.
Quando l’acqua bolle, caliamo la pasta e uniamo noci, prezzemolo, basilico.
Nel momento in cui gli gnocchetti sono pronti, spegniamo il fuoco e aggiungiamo la provola affumicata tagliata a pezzetti e il parmigiano, mescolando per bene, finché il tutto non si scioglie.
Guarniamo con altro basilico, prezzemolo e una bella spolverata di pepe misto.
Abbiniamo con del Fiano.
Buon appetito!
Autore Carolina Barra
Carolina Barra, impiegata in pensione, profonda conoscitrice del cibo in tutte le sue declinazioni, adora cimentarsi nei piatti tipici della tradizione e scoprirne i trucchi per poterli tramandare.