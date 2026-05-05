Gnocchetti primavera

Ingredienti

400 gr di gnocchetti sardi

2 zucchine

250 gr di pomodorini gialli e rossi

250 gr di provola affumicata

1 spicchio d’aglio

1 peperoncino

pepe misto q.b.

parmigiano q.b.

olio EVO q.b.

basilico q.b.

prezzemolo q.b.

brodo granulare q.b.

6 – 8 noci

Preparazione

La primavera è il periodo più adatto per sbizzarrirsi con ricette che abbiano come ingrediente primario le verdure, in questo caso, abbiamo scelto le zucchine.

Per la preparazione useremo una sola pentola, piuttosto profonda.

Per prima cosa scaldiamo l’olio, aggiungiamo l’aglio, che andremo poi a togliere dopo un paio di minuti, e il peperoncino a pezzetti.

Uniamo le zucchine tagliate a dadini e le lasciamo dorare per bene. Versiamo dell’acqua calda, considerando che servirà per cuocere la pasta e non sarà scolata, e saliamo con del brodo granulare.

Dopo 5 minuti preleviamo qualche cucchiaio di zucchine le frulliamo con il minipimer e versiamo la cremina al resto degli ortaggi.

Quando l’acqua bolle, caliamo la pasta e uniamo noci, prezzemolo, basilico.

Nel momento in cui gli gnocchetti sono pronti, spegniamo il fuoco e aggiungiamo la provola affumicata tagliata a pezzetti e il parmigiano, mescolando per bene, finché il tutto non si scioglie.

Guarniamo con altro basilico, prezzemolo e una bella spolverata di pepe misto.

Abbiniamo con del Fiano.

Buon appetito!