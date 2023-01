Disponibile dal 13 gennaio

Dal 13 gennaio disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio ‘Glicine’, nuovo singolo de LefrasiincompiutediElena, per Romolo Dischi che anticipa il secondo album in uscita nelle prossime settimane.

Una lenta ballata romantica che scivola lungo un nostalgico e dolcissimo tappeto sonoro fino all’esplosione finale delle chitarre, dei fuzz e dei delay suonate da RafQu, come il pianoforte il basso ed i sintetizzatori semimodulari.

Ho sempre detto che se non avessi scritto ‘Fiori e Camomilla’ non ci sarebbero state Lefrasi. Con lo stesso mood sono convinto che se non avessi scritto ‘Glicine’ non avrebbe avuto nessun senso per me fare un disco nuovo. È il brano che sento più vicino al mio modo di essere, al mio modo di scrivere. Glicine è quella parte romantica e spensierata che con gli anni inevitabilmente si allontana da noi stessi, restando lì a guardarci da fuori mentre ci evolviamo verso cose che probabilmente non avremmo mai pensato. Il non riconoscersi più, o forse l’imparare a conoscersi in maniera diversa.

Crediti

Scritto e prodotto: RafQu (Raffaele Quarta)

Batteria: Umberto Coviello

Basso, Piano, Synth, Chitarre: RafQu

Prodotto e registrato da RafQu presso QuStudio

Vox Recording: Igor Pardini presso Il cubo Rosso Recording

Mix – Ciccio Bento Barletta e RafQu presso Last Floor Studio

Mastering: Francesco Guadalupi – Om Studio

Label: Romolo Dischi

Distribuzione: ADA Music Italy

Copertina: Benedetta Barone

Foto: Giorgio Gabe

Bio

Sono nato a gennaio, amo l’autunno, ho provato a stare lontano dalla musica. Amo poche cose e ne odio troppe. Tipo guidare. Perdere tempo. Le parole messe a caso. Le canzoni che scrivo. Poi ho creato LefrasiincompiutediElena un progetto musicale nato per terminare quello che Elena non ha più raccontato a nessuno.

LefrasiincompiutediElena nascono fra il Salento e Roma, tra piazza Bologna e la Nomentana, fra il quartiere Trieste e il Policlinico, da un’idea del musicista e compositore RafQu.

Il tutto nasce da una semplice esigenza, tornare all’essenza delle canzoni secondo la propria attitudine indie-rock, quasi come un gioco o una sfida che prende forma a Settembre del 2017.

A dicembre dello stesso anno pubblicano in maniera totalmente indipendente e in anonimato il loro primo singolo ‘Fiori e Camomilla’, raccontando “una carezza per i tempi bui”. Ad essa si aggiungono ‘Libia’ ed ‘Incenso’ nel 2018 che contribuiscono ad attirare l’attenzione di tutto il circuito indipendente.

Nel 2019 pubblicano Ciglia il primo singolo per Romolo Dischi, seguito da Lenzuola che raggiunge Indie Italia, Scuola Indie e Indie Triste e la classifica Viral 50 di Spotify. Il 13 marzo 2020 pubblicano ‘Interno 29’, l’album di esordio citato tra gli esordi più interessanti dell’anno.

Nel dicembre dello stesso anno sempre pubblicano il singolo ‘Miró’, molto apprezzato da pubblico e critica.

A settembre 2022 tornano con ‘Moleskine’, seguito a novembre da ‘Lucida’, singoli che anticipano il nuovo album in uscita nell’inverno 2023.