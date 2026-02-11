‘Gli incontri del venerdì’: politica e società a Palazzo Pirelli

Prenderà il via il 13 febbraio il ciclo di conferenze promosso dall’Associazione Consiglieri regionali della Lombardia. Tra i relatori Giovanni Cominelli, Luigi Corbani, Ugo Finetti e Domenico Galbiati

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Politica e società: questi i temi al centro de ‘Gli incontri del venerdì’, promossi dall’Associazione Consiglieri regionali della Lombardia.

In programma quattro incontri con relatori di alto profilo, da febbraio a maggio.

Si comincia venerdì 13 febbraio con ‘Il Concilio Vaticano II e la politica italiana’.

Ne parlerà Giovanni Cominelli, laureato in filosofia teoretica ed esperto di politiche educative. Ex Consigliere regionale dal 1980 al 1990, Cominelli dal 2001 al 2004 è stato membro del Gruppo di lavoro per la valutazione, istituito dal Ministro dell’Istruzione letizia Moratti, dal 2002 al 2004 membro del Comitato tecnico scientifico dell’Invalsi, responsabile del Dipartimento sistemi educativi della Fondazione Sussidiarietà e collaboratore di Tempi, Riformista, Foglio, Avvenire, Il Sole 24 Ore.

‘La rappresentanza politica’ è il tema al centro del secondo ‘incontro del venerdì’ che si svolgerà venerdì 13 marzo. Il relatore sarà Luigi Corbani, storico esponente milanese del PCI, consigliere comunale del Comune di Milano dal 1985 al 1990, Vicesindaco e Assessore alla Cultura con il Sindaco Paolo Pillitteri, eletto Consigliere regionale nel 1990, Assessore regionale alla Cultura dal 1994 al 1995, Presidente della Fondazione ‘Giuseppe Verdi’ e dell’Auditorium di Milano e portavoce del comitato ‘Sì Meazza’.

Il terzo appuntamento è in programma venerdì 10 aprile con Ugo Finetti che affronterà il tema del ‘Bilancio e Riforma istituzionale’. Giornalista Rai dal 1978 al 2008, Ugo Finetti è stato segretario del PSI milanese e capogruppo in Comune di Milano con il Sindaco Carlo Tognoli, Vicepresidente di Regione Lombardia dal 1985 al 1992 e Presidente del Consiglio regionale per pochi mesi nel 1985. Dal 2011 al 2014 è stato Presidente dell’Istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica, ISAP.

‘Gli incontri del venerdì’ si concluderanno venerdì 15 maggio con ‘La salvaguardia di un Sistema sanitario a copertura universale della domanda’ a cura di Domenico Galbiati, ex Consigliere regionale dal 1980 al 1985 e deputato dal 1992 al 1994. Collabora con articoli e analisi politiche per ‘Politica Insieme’ ed è tra i soci fondatori dell’associazione Scienza & Vita.

Tutti gli incontri si svolgeranno nella Sala riunioni della Palazzina Pirelli a Palazzo Pirelli con inizio alle ore 11:15. Ingresso libero.

È possibile partecipare da remoto scrivendo una e-mail: assoc.consiglieri@consiglio.regione.lombardia.it.