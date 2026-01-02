Gli auguri per il nuovo anno dal pontile dei Canottieri Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il tradizionale tuffo in Arno ha aperto la prima mattina del 2026 del Presidente Giani, che dalla sede della Società Canottieri ha inviato i suoi auguri a tutti i toscani.

Giani ha dichiarato:

L’auspicio per l’anno che inizia oggi è che la Toscana prosegua il suo cammino verso un futuro dove i suoi valori fondativi di solidarietà, laboriosità e rispetto per i diritti di tutte e di tutti costruiscano la base di una comunità sempre più coesa e custode di quel gusto della libertà che da sempre rende i toscani partecipi delle vicende italiane ed internazionali.

Salute e aiuto ai deboli, ambiente, sviluppo dell’economia, tutela del patrimonio culturale saranno al centro dell’azione politica dei prossimi mesi, particolarmente importanti per l’avvio e la conclusione di opere che disegneranno il futuro della Toscana che verrà.