Gli auguri del Presidente Fico per i 50 anni de ‘La Repubblica’

Le felicitazioni del Presidente

Un’informazione libera, autorevole e responsabile è essenziale per garantire ai cittadini il diritto a essere informati e per rafforzare la qualità della nostra democrazia.

In questi cinquant’anni, compiuti nei giorni scorsi, la Repubblica ha senza dubbio rappresentato un punto di riferimento nel panorama giornalistico italiano, contribuendo al dibattito pubblico con inchieste, approfondimenti e pluralismo di voci.

Alla redazione de la Repubblica va l’augurio di continuare a svolgere con rigore, autonomia e passione un lavoro di informazione di qualità al servizio dei cittadini.