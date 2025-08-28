Home Campania Comune di Napoli Gli antichi sbandieratori di Cava al Maschio Angioino

Gli antichi sbandieratori di Cava al Maschio Angioino

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stato presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo lo spettacolo ‘La pergamena bianca’, che sarà in scena giovedì 4 settembre al Maschio Angioino.

Si tratta di una rievocazione storica basata su fatti realmente accaduti; ambientata alla corte aragonese di Napoli, è arricchita con le coreografie degli sbandieratori di Cava de’ Tirreni.

Lo spettacolo – che ha il patrocinio del Comune di Napoli – è a ingresso libero con prenotazione

