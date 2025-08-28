Gli antichi sbandieratori di Cava al Maschio Angioino

Il servizio della web TV del Comune di Napoli
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
È stato presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo lo spettacolo ‘La pergamena bianca’, che sarà in scena giovedì 4 settembre al Maschio Angioino.
Si tratta di una rievocazione storica basata su fatti realmente accaduti; ambientata alla corte aragonese di Napoli, è arricchita con le coreografie degli sbandieratori di Cava de’ Tirreni.
Lo spettacolo – che ha il patrocinio del Comune di Napoli – è a ingresso libero con prenotazione