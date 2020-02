‘Gli angeli nella tradizione’: viaggio tra arte, storia e letteratura

Ciclo di conferenze dal 22 febbraio al 4 aprile all’Associazione Archeosofica di Siena

‘Gli angeli nella tradizione’: sarà un ricco viaggio pieno di letteratura, arte, storia e curiosità quello che porterà il pubblico senese alla scoperta dell’iconografia angelica.

Arriva anche a Siena presso la sede cittadina dell’Associazione Archeosofica il ciclo di conferenze, ad ingresso libero, che tanto successo ha riscosso nelle città italiane dove è stato presentato.

Dalla poesia di Dante Alighieri, fino alle opere che artisti di ogni epoca hanno dedicato a queste figure, saranno tanti i temi approfonditi nei sei incontri che, dal 22 febbraio al 4 aprile, avranno luogo ogni sabato pomeriggio, inizio ore 17:30, presso la sala conferenze di via Banchi di Sopra 72.

La figura dell’angelo accompagna le più diverse tradizioni che affidano a esseri ammantati di luce il ruolo di intermediari tra cielo e terra. Dalle civiltà orientali più antiche fino a quelle occidentali, il ruolo degli angeli è sempre stato di primaria importanza.

L’arte, in tutte le sue espressioni, ha celebrato questi esseri alati consegnandoli all’immaginario collettivo: l’iconografia angelica è tra le più ricche che il passato ci consegna, a partire dalle rappresentazioni del periodo paleocristiano quando gli angeli sono creature simili ad uomini con abiti del tempo, fino a quelle del periodo bizantino in cui appaiono in tutta la loro maestosità di esseri alati luminosi o a quelle medioevali che li raffigurano come emissari di Dio con in mano cartigli recanti i versi della sacra scrittura o come musicisti delle sfere spirituali.

Al mondo degli Angeli e alla sua essenza misteriosissima e segreta, sarà dedicata la prima delle sei conferenze del ciclo ‘Gli angeli nella tradizione’.

Sabato 22 febbraio alle ore 17:30, Daniela Datteri, studiosa di filosofia e teologia, guiderà il pubblico alla scoperta di simboli e raffigurazioni che raccontano la natura di queste creature celesti, offrendo suggestioni utili per comprendere ciò che non ha forma.

Pittura, scultura, poesia, sono le opere di alcuni artisti ispirati, che ci si offrono come particolari chiavi di lettura per conoscenze non immediatamente accessibili, se non mediante l’intuizione artistica.

Gli incontri proseguiranno poi con un calendario che vede sabato 29 febbraio Luca Molinario parlare di ‘Angeli e demoni’. Quindi sabato 14 marzo Franco Naldoni tratterà di ‘Divina Commedia – Libro degli Angeli’ mentre sabato 21 marzo Chiara Jaeger interverrà sul tema ‘L’Arcangelo Michele e i luoghi delle apparizioni’. Sabato 28 marzo Germano Barbagli e Elisabetta Tronconi presenteranno ‘Le Gerarchie Angeliche’. Sabato 4 aprile sarà infine Elena Meacci a concludere il ciclo di incontri con il tema ‘Gli Angeli nell’arte’.

In occasione delle sei conferenze, nella sede dell’Associazione Archeosofica saranno esposte le opere realizzate dai laboratori artistici promossi dalla stessa associazione e dedicati all’iconografia angelica.

Per informazioni:

366-1897344 – info.siena@boxletter.net