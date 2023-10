Gli amici ti hanno abbandonato?

Quando sono i counselor a doversi fare curare

Mi hanno scritto:

La mia counselor psicologica mi ha inviato un post di un certo S.T. perché ho varie problematiche da risolvere, ma non so se credere o no a certe valutazioni, mi aiuti a capire?

Cerco di essere sintetico riportando solo alcuni passaggi del post.

Punto primo espresso da S.T.:

Chiunque dorme poco di notte di questi tempi è perché il sole è più attivo che mai.

Ma sì dai, diamo la colpa al sole visto che guardarci dentro è più faticoso, sia mai che scopriamo di non dormire a causa di paure, preoccupazioni, sensi di colpa, rancori e così via, tutta roba ben più difficile da rimuovere.

Punto secondo:

Se ti senti disorientato è perché entri nella quarta dimensione.

Effettivamente se di seno porti la terza e ti svegli al mattino con una quarta, un po’ di disorientamento è giustificato, ma direi che la cosa non dovrebbe essere preoccupante per tuo marito. Fatti una risata e inizia a pensare che la tua counselor è bene che si cerchi un bravo psicanalista.

Punto terzo:

Un dolore insolito nel corpo è causato da purificazione ed energia 3D.

Ecco, brava, eliminiamo tutte le altre cause possibili – stress, cattiva digestione, artrosi, infiammazione, psicosomatica, somatopsichica – così magari il tuo dolore da acuto diventa irrimediabilmente cronico e non te ne liberi più.

Punto quarto:

La perdita di memoria a breve termine è dovuta al fatto che viviamo in più dimensioni contemporaneamente.

Eh, certo, non è che i neuroni invecchiano o, più semplicemente, che il cervello si auto-protegga eliminando informazioni poco importanti per non consumare troppi zuccheri. Da sempre l’oblio è una necessità cerebrale, ma le neuroscienze sono più complesse da studiare quindi meglio cavarsela con le teorie fantasy.

Punto quinto:

Se perdi alcuni amici è perché ti stai evolvendo.

Perdindirindina, sia mai che sei diventata antipatica e non ti si può più sopportare, oppure che più semplicemente certi amici non condividono più i tuoi interessi o, più ancora, che sono troppo indaffarati e non hanno tempo per te.

Meglio pensare che ti stai evolvendo, così il tuo ‘io’ si gratifica e manda a quel paese quegli amici brutti e cattivi che non sono in grado di comprendere la tua ascesa mistica.

Il punto sesto lo tralascio poiché è tutto un predicozzo tedioso su cosa fare o non fare di questi tempi dalle particolari vibrazioni energetiche.

Il post, oltretutto, è scritto come risposta per tutti, in senso generale, e basterebbe questo per capire come sia altamente inutile, fuorviante e superficiale, poiché rende universali i concetti senza considerare il fatto che ogni individuo può avere cause totalmente diverse per ogni suo male.

La cosa interessante, infine, è che ci sono persone che vanno a far curare la propria mente presso individui che hanno la mente ancor più malata e che, purtroppo, non sono in grado di accorgersene, facendo ammalare ancor di più la mente dei propri pazienti.

