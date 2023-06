Gli aggiornamenti sull’economia toscana nel report di IRPET

Conferenza stampa il 26 giugno a Palazzo Strozzi Sacrati

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

‘Fra ciclo economico, Decreto Lavoro e PNRR, quale congiuntura per le imprese, le famiglie e i territori in Toscana?’ è il titolo del rapporto con cui l’IRPET, l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, presenta gli ultimi aggiornamenti sulla situazione economica.

Il report sarà al centro lunedì prossimo 26 giugno di una mattinata di approfondimento, in programma dalle 9:45 nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, piazza Duomo 10.

In apertura i saluti dell’Assessore a istruzione, formazione, lavoro università e ricerca, politiche di genere Alessandra Nardini e del Presidente del Comitato di Indirizzo e Controllo dell’IRPET Mauro Quercioli.

Il rapporto annuale sarà illustrato dal Direttore dell’IRPET Nicola Sciclone e da Claudio Lucifora, dell’Università Cattolica di Milano e Presidente del Comitato scientifico dell’istituto.

A seguire una tavola rotonda, moderata da Chiara Brilli, con i rappresentanti delle parti sociali e delle organizzazioni di categoria.

Il confronto terminerà con le conclusioni del Presidente della Regione Eugenio Giani, che poi alle 12:30 terrà un punto stampa.

Il convegno si svolgerà in presenza previa iscrizione al link: https://forms.gle/NwPjaKb9ZJgTyPmA6 fino ad esaurimento posti disponibili

Diretta streaming sulla pagina Facebook di IRPET.