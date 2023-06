Gli acquisti pubblici come leva di sviluppo: convegno a Palazzo Pirelli

Cosentino: ‘Promuovendo l’innovazione, l’efficienza e la sostenibilità, possiamo ottenere benefici a lungo termine per la nostra economia e per il benessere dei cittadini’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia

È sempre più importante, utile e necessario confrontarsi con il settore privato per il miglioramento continuo dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione. Gli acquisti pubblici non sono da considerarsi una spesa, ma un investimento strategico per stimolare l’economia: utilizzando al meglio le risorse disponibili e promuovendo l’innovazione, l’efficienza e la sostenibilità, possiamo ottenere benefici a lungo termine per la nostra economia e per il benessere dei cittadini. Questo aspetto è molto chiaro nelle politiche di Regione Lombardia che, partendo con il piano di investimenti da oltre 3 miliardi di euro, fortemente voluto dal Presidente Fontana, ha dato inizio a una stagione senza precedenti di investimenti sul territorio lombardo.

Lo ha sottolineato il Vice Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Giacomo Cosentino che ha introdotto oggi, 26 giugno, a Palazzo Pirelli l’iniziativa ‘Gli acquisti pubblici come leva di sviluppo’, promossa dal Consiglio regionale della Lombardia in collaborazione con Confcooperative Lavoro e Servizi.

A quattro giorni dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, è stata l’occasione per un confronto sul nuovo impianto normativo e per approfondire le sue principali novità.

In particolare, l’attenzione è stata focalizzata su come gli acquisti pubblici possano rappresentare un volano di sviluppo economico importante e sulla necessità di promuovere e incentivare gli investimenti pubblici utilizzando al meglio le risorse disponibili.

Altro tema centrale del dibattito l’impatto della transizione ambientale sulle imprese.