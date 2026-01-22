Giustizia, anche a Monte San Savino (AR) apre l’Ufficio di prossimità

È il 29° a diventare operativo in Toscana

La giustizia è più vicina anche ai cittadini della Valdichiana aretina. Questo pomeriggio l’inaugurazione dell’Ufficio di prossimità di Monte San Savino (AR).

Il servizio ha sede presso il Palazzo Pretorio del Comune incorso San Gallo 97. A tagliare il nastro, tra gli altri, il Sindaco Gianni Bennati e per la Regione Toscana Francesco Romizi, Capo Segreteria dell’Assessore a innovazione tecnologica, trasparenza e semplificazione amministrativa Alberto Lenzi.

L’Ufficio di prossimità di Monte San Savino è il 29esimo a diventare operativo in Toscana grazie al supporto della Regione nell’ambito del progetto del Ministero della Giustizia, finanziato dal Programma Operativo Complementare al PON-GOV 2014/2020 dedicato alla delocalizzazione delle funzioni giudiziarie con l’obiettivo di avvicinarle agli utenti.

Nell’occasione l’Assessore Lenzi commenta:

Con l’inaugurazione odierna la Toscana si consolida come una della Regioni italiane con il maggior numero di uffici di prossimità attivati. Da oggi i cittadini di Monte San Savino e dei comuni limitrofi non dovranno più recarsi presso la cancelleria del Tribunale per le pratiche giudiziarie che non prevedono il supporto di un legale. Prossimi obiettivi le aperture degli uffici a San Giuliano Terme e Scandicci.

I servizi che offre l’Ufficio di prossimità riguardano gli ambiti della volontaria giurisdizione, dall’inoltro di pratiche per l’amministrazione di sostegno al rilascio di documenti validi per l’espatrio, alla richiesta di nomina di un curatore speciale, oltre al supporto nella predisposizione degli atti.

In particolare, i cittadini potranno depositare atti telematici agli Uffici giudiziari e ricevere le comunicazioni di cancelleria.

I servizi digitali e i numeri dell’utenza

A proposito dei servizi digitali, la Regione Toscana ha realizzato il Modello di comunicazione degli Uffici di prossimità e sta fornendo sostegno al processo di informatizzazione degli Uffici con il proprio Punto di accesso al Processo Civile Telematico PdA – Cancelleria Telematica e il Redattore atti SLpct.

I due sistemi consentono di effettuare i depositi telematici in qualsiasi ufficio giudiziario italiano e grazie ai quali gli addetti possono seguire l’iter dei fascicoli depositati e informare i cittadini sull’andamento delle pratiche.

Nell’ambito del Progetto sugli uffici di prossimità, Regione Toscana ha provveduto a digitalizzare 36.300 fascicoli nei dieci Tribunali toscani, permettendo così agli utenti di disporre dei propri fascicoli in digitale.

Ad oggi presso gli Uffici di prossimità sono stati effettuati 5.352 depositi e 8.400 utenti hanno trovato assistenza. In totale sono state 18.850 le telefonate informative.